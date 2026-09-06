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Путин выдвинул новые условия для завершения войны: Bloomberg раскрыл позицию Кремля

Виталий Кирсанов
6 сентября 2026, 15:16
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Требования Кремля в Киеву стали жестче на фоне уверенности российских властей в собственном военном преимуществе.
Путин выдвинул новые условия для завершения войны
Путин выдвинул новые условия для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что написано в материале Bloomberg:

  • Ситуация вокруг войны быстро обостряется
  • Москва пока не отказалась от своих военных целей

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не готов согласиться на прекращение войны в Украине на условиях, которые не отвечают интересам Москвы. Более того, требования Кремля стали жестче на фоне уверенности российских властей в собственном военном преимуществе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Публикация появилась в период визитов американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По данным издания, поездки американских посланников свидетельствуют о новой попытке президента США Дональда Трампа добиться прекращения войны и сдвинуть с места переговорный процесс.

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Директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко считает, что визит представителей Вашингтона способен придать дополнительный импульс поиску условий, которые могли бы устроить обе стороны. При этом, по его словам, важнейшим фактором остается готовность США регулярно участвовать в дипломатическом процессе, а не возвращаться к нему лишь время от времени.

Старший политолог аналитического центра RAND Сэм Чарап также считает визит Уиткоффа и Кушнера своевременным. Он отметил, что ситуация вокруг войны быстро обостряется, а Россия и Украина, если продолжат действовать без внешнего вмешательства, могут и дальше повышать ставки.

В то же время в Европейском Союзе неоднозначно оценивают решение американских представителей сначала посетить Москву, а затем отправиться в Киев.

Посол ЕС в Вашингтоне Йовита Нелюпшене подчеркнула, что дипломатические усилия должны учитывать позицию союзников США.

"Дипломатия действительно работает, и мы должны постараться убедиться, что сначала разговариваем с теми, кто является нашими союзниками", - заявила она.

По словам Нелюпшене, Москва пока не отказалась от своих военных целей. Поэтому для европейских стран главным приоритетом остается дальнейшая поддержка Украины и предоставление ей необходимых средств для защиты.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а с наступлением холодов его готовность к диалогу может еще больше снизиться. В Киеве считают, что Кремль может рассчитывать на ослабление Украины в течение зимнего периода. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

По оценке представителя ОП, российское руководство может связывать дальнейшее развитие войны с ожиданиями сложного зимнего периода для Украины. Именно это, по его мнению, способно повлиять на позицию Кремля в отношении дипломатического процесса.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Киев не намерен сворачивать дипломатическое направление. Кислица подчеркнул, что отказ от таких усилий в нынешних условиях был бы ошибочным и опасным решением.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал ранее Главред, Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала суток. О прекращении огня на срок более чем три дня с Украиной договоренностей не было. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, цитируют российские СМИ.

Более трёх часов переговоров Путина со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершились без каких-либо признаков прорыва. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что американцы обозначили несколько вариантов возможного урегулирования, однако их содержание не раскрыл,

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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