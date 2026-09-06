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Чтобы печь сохраняла тепло несколько часов: что добавить к дровам для обогрева

Марина Иваненко
6 сентября 2026, 16:10
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Картофельная шелуха для дымохода - бытовой лайфхак, который связывают с отложениями креозота. Как правильно подготовить шелуху и использовать её.
Зачем сжигают картофельную шелуху в камине
Зачем сжигают картофельную шелуху в камине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем сжигают картофельную шелуху в камине
  • Как этот лайфхак связывают с креозотом
  • Почему он не заменяет чистку дымохода

Поддержание камина и дымохода в безопасном состоянии требует регулярного ухода. При сжигании определенных пород древесины, в частности сосны или ели, на внутренних стенках дымохода может оседать креозот - черный, липкий и легко воспламеняющийся налет. Его накопление повышает риск возгорания, а также может привести к повреждению дымохода.

Для профилактики иногда используют старинный и простой бытовой способ - сжигание хорошо высушенной картофельной шелухи. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как правильно использовать картофельную шелуху

Издание House Digest сообщает, что сторонники этого метода считают, что при горении сухой картофельной шелухи выделяются вещества, которые могут влиять на отложения креозота и способствовать их высыханию. В результате липкий налет якобы становится более ломким, что может облегчить его последующее удаление.

Процесс подготовки включает несколько этапов:

  • Подготовка и сушка: кожуру от нескольких крупных картофелин необходимо тщательно высушить. Влажную кожуру не стоит сразу бросать в огонь, поскольку она содержит много воды и плохо горит. Кожуру можно разложить тонким слоем на противне и оставить в сухом, хорошо проветриваемом помещении до полного высыхания.
  • Сжигание: небольшое количество высушенной кожуры осторожно добавляют в огонь в разожженном камине или печи. Не следует использовать чрезмерное количество кожуры за один раз.
  • Дальнейшая очистка: после остывания камина или печи необходимо осмотреть дымоход. Если на его стенках остался налет, его нужно удалить механическим способом.

Такой бытовой метод следует рассматривать лишь как дополнительную меру, а не как способ самостоятельно очистить дымоход от опасных отложений.

Видео о том, как прочистить дымоход и котел, можно посмотреть здесь:

Заменяет ли этот способ полноценную чистку

Сжигание картофельной шелухи не является полноценной заменой механической очистки дымохода. Оно не гарантирует удаление креозота, не устраняет возможные засоры и не предотвращает повторное образование налета.

Особенно опасно полагаться на такой метод, если креозота накопилось много. Значительные отложения могут представлять серьезную пожарную опасность, поэтому в таком случае необходима тщательная очистка дымохода.

Также важно регулярно проверять состояние дымохода и использовать только сухие дрова, поскольку влажная древесина способствует образованию большего количества дымовых отложений. Профилактический уход помогает снизить риск возгорания и обеспечить более безопасную работу камина.

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Об источнике: House Digest,

House Digest - это популярное американское онлайн-издание о дизайне, ремонте, обустройстве быта и садоводстве, принадлежащее крупной медиакомпании Static Media. Сайт имеет обширную аудиторию, насчитывающую более 7 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Ресурс специализируется на практических советах, домашних лайфхаках и инструкциях по "сделай сам", а для проверки фактов и безопасности публикуемых методов редакция регулярно привлекает профильных экспертов.

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