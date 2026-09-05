Не ради аромата: зачем в сентябре кладут лавровый лист в кошелек

Лавровый лист в кошельке сторонники народных верований считают символом финансового благополучия. Рассказываем, как провести такой ритуал в начале осени.

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Зачем носить лавровый лист вместе с деньгами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем кладут лавровый лист в кошелек

Что символизирует лавровый лист в разных традициях

Когда и как менять лавровый лист

Начало осени во многих культурах считается периодом обновления, подведения итогов и новых начинаний. В народных верованиях и различных эзотерических практиках особое место занимает обычный лавровый лист, которому издавна приписывают свойства символического "магнита" для достатка и финансового успеха. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание El Cronista, в фэншуй лавровый лист могут использовать как символический амулет, связанный с процветанием и благополучием.

Почему лавровый лист связывают с достатком

Лавр имеет древнюю историю символического значения. В Древней Греции и Риме лавровые венки считались символом победы, почёта и триумфа. Именно поэтому в различных традициях лавровый лист со временем стали связывать с успехом, достижениями и благосостоянием.

Поскольку кошелек напрямую ассоциируется с деньгами, сухой лавровый лист в нём сторонники таких практик воспринимают как символ финансовой стабильности, защиты от потерь и благоприятных возможностей.

Почему его кладут в кошелек именно осенью

Начало сентября часто воспринимается как своеобразный старт нового этапа. После лета люди возвращаются к работе, планируют новые дела, меняют рабочие цели или начинают реализовывать отложенные проекты.

В рамках эзотерических традиций лавровый лист в этот период может выполнять роль символического напоминания о финансовых целях и позитивном настрое. Считается, что такой ритуал помогает сосредоточиться на желаемых изменениях и новых возможностях.

Как положить лавровый лист в кошелек

Для ритуала рекомендуют использовать сухой целый лист без повреждений. Его можно положить в отдельный кармашек или отделение кошелька, где он не сломается и не раскрошится при использовании.

Не стоит помещать лист непосредственно среди монет или других мелких предметов. Измельченные частицы могут попасть между карточками или испачкать внутреннюю часть кошелька.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Когда нужно менять лавровый лист

Сторонники этого ритуала обычно советуют заменять лист примерно раз в месяц. В символическом смысле это связывают с обновлением намерений и постановкой новых целей.

Если лавровый лист сломался, намок, запачкался или потерял свой характерный аромат, его можно заменить раньше. Старый лист при этом рекомендуют выбросить, а на его место положить новый сухой.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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