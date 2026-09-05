Не ради аромата: зачем в сентябре кладут лавровый лист в кошелек

О чём вы узнаете:
- Зачем кладут лавровый лист в кошелек
- Что символизирует лавровый лист в разных традициях
- Когда и как менять лавровый лист
Начало осени во многих культурах считается периодом обновления, подведения итогов и новых начинаний. В народных верованиях и различных эзотерических практиках особое место занимает обычный лавровый лист, которому издавна приписывают свойства символического "магнита" для достатка и финансового успеха. Главред расскажет подробнее.
Ранее мы рассказывали о том,
Как сообщает издание El Cronista, в фэншуй лавровый лист могут использовать как символический амулет, связанный с процветанием и благополучием.
Почему лавровый лист связывают с достатком
Лавр имеет древнюю историю символического значения. В Древней Греции и Риме лавровые венки считались символом победы, почёта и триумфа. Именно поэтому в различных традициях лавровый лист со временем стали связывать с успехом, достижениями и благосостоянием.
Поскольку кошелек напрямую ассоциируется с деньгами, сухой лавровый лист в нём сторонники таких практик воспринимают как символ финансовой стабильности, защиты от потерь и благоприятных возможностей.
Почему его кладут в кошелек именно осенью
Начало сентября часто воспринимается как своеобразный старт нового этапа. После лета люди возвращаются к работе, планируют новые дела, меняют рабочие цели или начинают реализовывать отложенные проекты.
В рамках эзотерических традиций лавровый лист в этот период может выполнять роль символического напоминания о финансовых целях и позитивном настрое. Считается, что такой ритуал помогает сосредоточиться на желаемых изменениях и новых возможностях.
Как положить лавровый лист в кошелек
Для ритуала рекомендуют использовать сухой целый лист без повреждений. Его можно положить в отдельный кармашек или отделение кошелька, где он не сломается и не раскрошится при использовании.
Не стоит помещать лист непосредственно среди монет или других мелких предметов. Измельченные частицы могут попасть между карточками или испачкать внутреннюю часть кошелька.
Когда нужно менять лавровый лист
Сторонники этого ритуала обычно советуют заменять лист примерно раз в месяц. В символическом смысле это связывают с обновлением намерений и постановкой новых целей.
Если лавровый лист сломался, намок, запачкался или потерял свой характерный аромат, его можно заменить раньше. Старый лист при этом рекомендуют выбросить, а на его место положить новый сухой.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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