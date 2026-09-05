РФ меняет цели для ударов по Украине: эксперт сказал, какие объекты в опасности

Оккупанты готовятся применять реактивные дроны не только против объектов логистики и складов.

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Чтобы сбивать вражеские дроны, украинским силам ПВО нужно время / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МВД Украины

Что сказал Ступак:

Россия может перейти к атакам на объекты культуры

Украине нужно время для поиска выхода из ситуации

Страна-агрессор Россия расширяет перечень объектов для атак. После поражения украинской логистики и складов в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия.

Об этом в эфире программы "Суперпредложение" заявил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак.

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"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого нужно время как минимум до ноября", - пояснил эксперт.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина ответить симметрично

Ступак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже давно говорит о зеркальном ответе россиянам. Но пока от прогнозов каких-либо симметричных действий лучше отказаться.

"Я больше сторонник того, чтобы не говорить, не обещать. Лучше сначала сделать, а потом уже комментировать", - отметил он.

Может ли Украина перехватывать реактивные дроны РФ

Главред писал, что, по словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у России уже есть прототипы средств перехвата реактивных дронов, но Вооруженные силы Украины пока не могут в полной мере на них рассчитывать.

Скоростные БПЛА сейчас уничтожаются с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов и средств малой ПВО. Уже есть отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА перехватчиками, однако их доля пока невелика.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 5 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по гражданскому предприятию в Каменском в Днепропетровской области: четверо человек погибли, ещё пятеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что Россия усилила круглосуточные ракетные и дронные атаки по Украине сразу после тайного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В Кремле сигнал Вашингтона о деэскалации расценили как проявление слабости Запада.

Накануне стало известно, что Россия фактически отклонила предложение Украины о перемирии, ответив на мирную инициативу новой массированной волной атак. В Министерстве обороны РФ официально подтвердили нанесение серии ударов по украинским регионам, продемонстрировав отсутствие намерений прекращать боевые действия.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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