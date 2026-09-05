РФ резко усилила удары после визита главы ЦРУ в Москву: что задумал Путин

В Москве отклонили предложение Вашингтона о деэскалации.

https://glavred.info/war/rf-rezko-usilila-udary-posle-vizita-glavy-cru-v-moskvu-chto-zadumal-putin-10794179.html Ссылка скопирована

Россия усилила удары по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Ретклифф встречался с главой ФСБ Бортниковым

Путин воспринял призыв остановиться как слабость Запада

Ставка Кремля - зимний коллапс и давление на Киев

Страна-агрессор Россия усилила круглосуточные ракетные и дронные атаки на Украину сразу после тайного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В Кремле сигнал Вашингтона о деэскалации расценили как проявление слабости Запада. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Ретклифф провел встречу с главой ФСБ Александром Бортниковым, чтобы донести до ближайшего окружения Владимира Путина арифметику затяжной войны: чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем хуже будут стартовые позиции Москвы за столом переговоров.

видео дня

"Послание было таким: у вас дела идут не очень хорошо. Пора поговорить. Давайте разберемся с этим, потому что через шесть месяцев, год вам будет еще хуже", - отметил источник.

Однако эффект оказался противоположным. По словам собеседника издания, в российской столице дипломатический шаг восприняли не как предложение выхода из войны, а как индикатор того, что американская сторона не готова к более жесткому давлению.

Последствия проявились почти мгновенно: под удары попали украинские города, энергосистема, объекты водоснабжения и склады с продовольствием.

Чего добивается Путин

Российские аналитики и источники в местных элитах отмечают, что глава Кремля не изменил оценку хода кампании и категорически отвергает вариант прекращения боевых действий по нынешней линии разграничения.

Издание добавляет, что ключевое требование Москвы для любого продолжения переговорного процесса остается неизменным: полный вывод украинских сил с территории Донбасса.

В то же время расчет российской стороны строится на ресурсном истощении. По замыслу Кремля, зимние обстрелы инфраструктуры должны спровоцировать недовольство населения и подтолкнуть Киев к согласию на капитуляционные условия.

Когда возможна эскалация войны

Политолог Владимир Фесенко отмечал, что напряженность в войне после 20 сентября вряд ли снизится.

По его словам, после выборов в РФ может начаться новый этап эскалации. В частности, один из возможных сценариев - проведение выборочной мобилизации в России.

"Я не думаю, что это будет всеобщая мобилизация. Россия к этому сейчас не готова - к полной мобилизации - по разным причинам: организационным, ресурсным. Но провести выборочную мобилизацию по отдельным категориям, мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек осенью, я думаю, что такие плановые показатели уже есть", - убежден он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 сентября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киевскую область. В результате удара пострадали 2 человека. В Борисполе в результате попадания возник пожар и был частично разрушен 9-этажный жилой дом.

Ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском в Днепропетровской области. В результате атаки на Каменское погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока сохранит способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники.

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, издающаяся в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред