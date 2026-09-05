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Уиткофф и Кушнер едут к Путину: ждать ли прорыва от переговоров - Bloomberg

Анна Ярославская
5 сентября 2026, 08:54
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Посланники Трампа везут в Кремль предложение о мире.
Переговоры, Кушнер, Уиткофф
Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву с предложениями по войне / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главное:

  • Уиткофф и Кушнер едут в Москву 5 сентября
  • Они должны представить предложение о прекращении войны
  • В Кремле не ждут прорыва на переговорах

В субботу, 5 сентября, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Москву с предложением о прекращении войны с Украиной. В то же время в России пессимистично оценивают перспективы заключения какого-либо соглашения в результате этого визита. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю

Ожидания от этого визита крайне низкие, отмечает издание. Источники Bloomberg отметили, что предыдущие поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию не принесли никакого прогресса, и нет оснований полагать, что на этот раз они привезут приемлемые предложения.

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"Глава РФ Владимир Путин готов прекратить войну только на своих условиях, а требования России становятся всё более жёсткими, поскольку она считает, что обладает военным преимуществом", - пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности.

Неясно, предлагают ли американские чиновники какие-либо новые инициативы, способные вывести из тупика переговоры. Путин не дал никаких признаков того, что готов отступить от своего требования, чтобы Украина в рамках потенциального соглашения отдала остальную часть Донецкой области, что Киев неоднократно отвергал.

"Путин демонстрирует мало желания смягчать основные требования России. Он также, похоже, чувствует растущую слабость в обороне Украины, а позиция Кремля по отношению к Белому дому также ужесточилась", - отметила Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований по России и Евразии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сразу ответил на запрос о комментарии. Ранее он отказался подтвердить визит Уиткоффа и Кушнера в Россию, заявив в пятницу журналистам: "Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем".

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер также должны были приехать в Киев, но визит неоднократно откладывался.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в декабре, что мирный план "согласован на 90%", хотя с тех пор переговоры практически не продвинулись, а Украина настаивает на том, чтобы союзники обеспечили достаточные гарантии безопасности для сдерживания любого будущего нападения со стороны России.

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые, как ожидается, отправятся в Киев и Москву, везут с собой предложение о прекращении войны.

"Нет, они везут с собой предложение о прекращении войны, ведь я уже прекратил восемь войн", – сказал Трамп во время общения с журналистами.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент страны-агрессора России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил, что урегулировать войну должны прежде всего сами стороны конфликта - Москва и Киев, а роль остальных государств сводится к содействию этому процессу.

"Договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь, и не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть", - заявил Путин.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров озвучил на Восточном экономическом форуме очередной ультиматум в отношении завершения войны России против Украины и обвинил страны Запада в том, что они якобы не хотят завершения конфликта. По его словам, Москва "дала бы добро на возрождение нацизма, если бы согласилась на предложение о замораживании войны в Украине и сохранении власти в Киеве".

В конце августа глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что делегации Украины и страны-агрессора России могут возобновить переговоры в сентябре.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в сентябре.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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