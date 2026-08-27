Мирные переговоры с Россией: когда и в каком формате может возобновиться диалог

Глава Офиса президента назвал месяц, в котором Украина надеется возобновить переговоры.

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Представители Украины и РФ вновь могут сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin

Кратко:

Буданов допустил возобновление переговоров с РФ в сентябре

Киев рассчитывает на участие США в переговорах

Делегации Украины и страны-агрессора России могут возобновить переговоры уже в следующем месяце. Об этом в комментарии изданию "Новости.LIVE" заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, пауза в переговорном треке может прерваться в сентябре. Речь идет, скорее всего, о встрече украинских, российских и американских переговорщиков.

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"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, немного оживим. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил глава ОП.

Буданов подчеркнул, что Украина надеется возобновить мирные переговоры с участием представителей США, поскольку сейчас "без них никак".

На какие уступки в переговорах может пойти Украина

Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, новое совместное предложение Украины, США и Европы может предусматривать существенные уступки со стороны Киева. Это свидетельствует о том, что Украина продолжает искать пути завершения войны даже в ситуации, когда Кремль не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских требований.

Аналитики отмечают, что принципиальная разница между позициями Киева и Москвы заключается именно в готовности к компромиссу. Украина соглашается обсуждать различные форматы прекращения боевых действий, тогда как Кремль продолжает настаивать на выполнении всего комплекса своих требований.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что война против Украины не закончится до тех пор, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева, а любое переговорное урегулирование пока невозможно - между намерениями Москвы и правом Украины на существование нет точки пересечения.

Ранее Кремль публично отверг идею создания свободной экономической зоны на Донбассе - одного из пунктов совместного плана Украины, США и ЕС по прекращению войны.

Накануне стало известно, что, по словам Андрея Сибиги, Украина нуждается в максимальной активизации мирных усилий с участием США. У Киева есть креативные идеи относительно мира.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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