Мирные переговоры с Россией: когда и в каком формате может возобновиться диалог

Кратко:
- Буданов допустил возобновление переговоров с РФ в сентябре
- Киев рассчитывает на участие США в переговорах
Делегации Украины и страны-агрессора России могут возобновить переговоры уже в следующем месяце. Об этом в комментарии изданию "Новости.LIVE" заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
По его словам, пауза в переговорном треке может прерваться в сентябре. Речь идет, скорее всего, о встрече украинских, российских и американских переговорщиков.
"Мы его (переговорный трек - Главред), дай Бог, немного оживим. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил глава ОП.
Буданов подчеркнул, что Украина надеется возобновить мирные переговоры с участием представителей США, поскольку сейчас "без них никак".
На какие уступки в переговорах может пойти Украина
Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, новое совместное предложение Украины, США и Европы может предусматривать существенные уступки со стороны Киева. Это свидетельствует о том, что Украина продолжает искать пути завершения войны даже в ситуации, когда Кремль не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских требований.
Аналитики отмечают, что принципиальная разница между позициями Киева и Москвы заключается именно в готовности к компромиссу. Украина соглашается обсуждать различные форматы прекращения боевых действий, тогда как Кремль продолжает настаивать на выполнении всего комплекса своих требований.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что война против Украины не закончится до тех пор, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева, а любое переговорное урегулирование пока невозможно - между намерениями Москвы и правом Украины на существование нет точки пересечения.
Ранее Кремль публично отверг идею создания свободной экономической зоны на Донбассе - одного из пунктов совместного плана Украины, США и ЕС по прекращению войны.
Накануне стало известно, что, по словам Андрея Сибиги, Украина нуждается в максимальной активизации мирных усилий с участием США. У Киева есть креативные идеи относительно мира.
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О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
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