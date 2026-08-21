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Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

Руслан Иваненко
21 августа 2026, 01:47
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Україна продовжує дипломатичну роботу, попри небажання Путіна вести переговори про мир.
Кислица, Путин
Кислица объяснил, почему Путин не хочет переговоров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sergiy.grau, kremlin.ru

Кратко:

  • Путин не хочет переговоров о завершении войны
  • В Кремле могут ждать проблем у Украины зимой
  • Киев продолжает искать дипломатические пути к миру

Российский диктатор Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины. Более того, после наступления холодов его мотивация к диалогу может еще больше снизиться.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица.

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По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что Украина якобы не сможет пережить предстоящую зиму, поэтому могут ожидать ухудшения ситуации.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Украина продолжает работать над дипломатическими путями завершения войны. Кислица подчеркнул, что прекращать дипломатические усилия было бы неправильно и опасно.

"Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются насадить в разных столицах мнение, что именно украинцы не хотят положить конец войне и стремятся к эскалации", - пояснил представитель Офиса президента.

Кислица также рассказал об активных контактах Украины с Соединёнными Штатами в течение последних двух с половиной месяцев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский регулярно общался с президентом США Дональдом Трампом - как по телефону, так и во время личных встреч.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

В частности, он упомянул телефонные разговоры 14 июня и 4 июля, встречу во время саммита G7 в Эвиане, а также важную встречу в Анкаре.

По словам Кислицы, во время закрытой части переговоров на саммите G7 Трамп озвучил важные моменты, однако представитель Офиса президента не стал раскрывать их содержание.

Он также назвал уровень взаимопонимания между Киевом и Вашингтоном в период с июня по август беспрецедентным.

"Атмосфера и уровень взаимопонимания между Украиной и США... в период с июня по август были беспрецедентными", - сказал Кислица.

Продолжит ли Путин войну - мнение эксперта

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, будет продолжать войну против Украины. По его мнению, на решение Кремля могут не повлиять даже проблемы российской экономики, ситуация на фронте и удары украинских военных по территории РФ.

Эксперт отметил, что личные интересы Путина могут отличаться от интересов самой России.

"Интерес Путина заключается в том, чтобы продолжать войну независимо от того, насколько Россия её выиграет или проиграет. Потому что прекращение войны ставит перед Путиным такие проблемы, которые он, возможно, не решит", - пояснил Преображенский.

Война в Украине - новости по теме

Как писал Главред, специальный посланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Киев на День независимости Украины. Об этом заявил член Республиканской партии США Борис Пинкус в интервью 24 каналу.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять около 1,4 млн военнослужащих. В 2026 году среднемесячные потери российской армии оцениваются примерно в 30 тысяч человек. На этом фоне Москва может рассматривать возможность проведения новой волны мобилизации после осенних выборов в Госдуму. Об этом пишет Forbes.

Напомним, что в Кремле заявили, что пока не видят оснований для оптимизма в вопросе мирного урегулирования войны против Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским пропагандистским СМИ.

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О персоне: Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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