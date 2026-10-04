После слухов о разводе: Обама публично сделал важное признание

Барак Обама и Мишель по-прежнему вместе спустя много лет.

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Барак Обама и Мишель Обама - очень харизматичная пара/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

В каком статусе сейчас пара

Что сказал экс-президент

Бывший американский президент Барак Обама и его жена Мишель отметили 34-ю годовщину свадьбы и публично подтвердили, что их отношения остаются крепкими, несмотря на недавние слухи о разладе.

Как пишет Page Six, Барак опубликовал в соцсетях трогательное фото с супругой и признался, что по-прежнему считает себя "самым счастливым человеком в мире", рядом с ней. В ответ Мишель поделилась подборкой архивных и новых кадров из их жизни - от свадьбы до последних совместных поездок - и написала, что их любовь "становится только сильнее с годами".

видео дня

Мишель Обама и Барак Обама вместе много лет/ ua.depositphotos.com

Поводом для обсуждений ранее стали редкие появления Барака на публичных мероприятиях без жены. Это породило слухи о возможных проблемах в браке, однако пара уже опровергала их, в том числе с юмором.

Обама и его супруга вместе с 1992 года и воспитывают двоих дочерей. За более чем три десятилетия их союз не раз оказывался в центре внимания, но, судя по последним заявлениям, они по-прежнему остаются одной из самых крепких пар в публичном пространстве.

Источники отмечают, что пара сознательно поддерживает публичный образ единства, демонстрируя взаимную поддержку и уважение даже после ухода из политики.

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О персоне: Мишель Обама Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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