Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

После слухов о разводе: Обама публично сделал важное признание

Алена Кюпели
4 октября 2026, 17:38обновлено 4 октября, 18:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Барак Обама и Мишель по-прежнему вместе спустя много лет.
Барак Обама, Мишель Обама
Барак Обама и Мишель Обама - очень харизматичная пара/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

  • В каком статусе сейчас пара
  • Что сказал экс-президент

Бывший американский президент Барак Обама и его жена Мишель отметили 34-ю годовщину свадьбы и публично подтвердили, что их отношения остаются крепкими, несмотря на недавние слухи о разладе.

Как пишет Page Six, Барак опубликовал в соцсетях трогательное фото с супругой и признался, что по-прежнему считает себя "самым счастливым человеком в мире", рядом с ней. В ответ Мишель поделилась подборкой архивных и новых кадров из их жизни - от свадьбы до последних совместных поездок - и написала, что их любовь "становится только сильнее с годами".

видео дня
Мишель Обама, Барак Обама
Мишель Обама и Барак Обама вместе много лет/ ua.depositphotos.com

Поводом для обсуждений ранее стали редкие появления Барака на публичных мероприятиях без жены. Это породило слухи о возможных проблемах в браке, однако пара уже опровергала их, в том числе с юмором.

Обама и его супруга вместе с 1992 года и воспитывают двоих дочерей. За более чем три десятилетия их союз не раз оказывался в центре внимания, но, судя по последним заявлениям, они по-прежнему остаются одной из самых крепких пар в публичном пространстве.

Источники отмечают, что пара сознательно поддерживает публичный образ единства, демонстрируя взаимную поддержку и уважение даже после ухода из политики.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на восьмом месяце беременности, объявила о решении временно переехать из Киева в Винницу вместе с мужем, актером Валентином Томусяком.

Ранее также звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась в Instagram курьезной историей. Актриса отправилась в одну из больниц Киева, чтобы впервые стать донором крови.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мишель Обама

Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Барак Обама новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трехсторонние переговоры с США и РФ: Зеленский назвал вероятно место встречи

Трехсторонние переговоры с США и РФ: Зеленский назвал вероятно место встречи

18:33Политика
Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

17:57Война
Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

17:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

О туалетной бумаге можно забыть: в мире набирает популярность интересная альтернатива

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего воду парня за 49 с

Последние новости

18:33

Трехсторонние переговоры с США и РФ: Зеленский назвал вероятно место встречи

17:57

Удары по мостам изменят жизнь Киева: эксперт объяснил, к чему готовиться жителям

17:39

Муку после вскрытия лучше пересыпать: чем опасно хранение в бумажном пакете

17:38

После слухов о разводе: Обама публично сделал важное признание

17:38

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
17:33

Можно ли хранить кастрюлю еды в холодильнике: неожиданные последствия

17:27

Главный секрет идеальной жареной картошки: одна добавка меняет всеВидео

17:02

Умер народный артист Украины Иван Шаварский

16:35

Зачем класть вату на подоконник в октябре: неожиданная польза для дома

Реклама
16:31

РФ меняет тактику массированных атак: Зеленский предупредил о худшем сценарии

16:28

Минус два истребителя на $150 млн: СБУ поразила Су-35 и Су-34 в 500 км от Украины

15:45

Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Девам — прибыль, Тельцам — шанс

15:43

Никакой не "пратівний": как правильно сказать о чем-то очень неприятном на украинском

15:41

Украина и Германия подписали 15 соглашений более чем на €8,5 млрд: Зеленский раскрыл детали

15:21

Зачем кипятить кожуру цитрусовых в октябре: неизвестный домашний лайфхак

14:47

Как научить ребенка самостоятельно выполнять домашние задания — советы психолога

14:40

Китайский гороскоп на завтра, 5 октября: Лошадям - обновление, Крысам - удача

14:12

Враг усилит обстрелы не только Киева: в РФ перешли к циничным угрозам Украине

13:54

Зачем класть пакеты с водой в морозилку: британский способ экономии

13:41

Малина и ежевика будут усыпаны ягодами: что добавляют в лунку осенью

Реклама
13:20

Теплее или нет: нужно ли закрывать двери между комнатами во время холодовВидео

13:07

Будет как новое: на каком режиме стирать одеяло в домашних условиях

12:49

Гороскоп на завтра, 5 октября: Ракам — радость, Козерогам — успехи

12:47

Яна Сергеевна Рудковская — биография, досье, карьера в бизнесе, инвестиции и девелопмент досье

12:29

Спатифиллум в октябре: куда переставить горшок и как избежать пожелтения листьев

12:26

Что нужно сделать с батареями в октябре перед началом отопительного сезона

12:13

ПриватБанк начал финмониторинг украинцев - люди остаются без счетов

12:09

Россия массово бьет по мостам в Киеве: Зеленский раскрыл последствия и детали

12:06

Китайский гороскоп на 5–11 октября: Тиграм — успех, Драконам — предупреждение

11:58

Популярный российский певец-путинист сломал руку своей жене

11:39

Силы обороны доставили тонны еды голодным людям в Олешках и спасли животных

11:33

Розы будут цвести еще пышнее в следующем году: что нужно сделать в октябре

11:09

Зачем смешивать чеснок с лавровым листом: эффект удивит уже через 3 дня

10:51

Любовный гороскоп на 5–11 октября: Тельцам — откровенность, Водолеям — романтика

10:50

Россия атаковала Северный мост в Киеве прямо во время движения автомобилей

10:37

От +26 градусов до резкого похолодания: когда в Украине изменится погода

10:06

РФ сбросила на Сумы сразу 5 КАБов: повреждена многоэтажка, есть раненые

09:51

РФ меняет тактику: Кремль пошел на новый шаг, чтобы заставить Украину капитулировать

09:43

Украина вернула танки на фронт после двухлетнего перерыва: The Telegraph раскрыл тактику

09:14

Вопрос жизни и смерти: Симоньян умирающим голосом сделала экстренное заявление

Реклама
09:11

Блюдо, которое сметут первым: фантастический салат из шампиньонов

08:39

Колебания достигнут почти 5-бального уровня: когда магнитные бури охватят Землю

08:28

РФ бьет по мостам Киева новыми дронами: что задумала бригада "Варяг"мнение

08:27

Муж публично унизил путинистку Королеву и показал неузнаваемое фото

08:21

Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев: что он заявил после приезда

08:09

"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

08:02

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Овнам - потеря денег, Близнецам - границы

07:44

Секрет, которому 27 лет: что сказал Чарльз в ночь гибели Дианы

07:38

Взрывы и огонь в небе: дроны атаковали военные аэродромы в Адыгее и Крыму

05:00

Жизнь перевернется с ног на голову: трех знаков зодиака ждет новый этап

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять