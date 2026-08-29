Бывшая жена президента сообщила о том, что у нее изменилось отношения к детям.

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Мишель Обама сделала неожиданное признание/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

Что сказала Мишель

Как она относиться к своим родительским обязанностям

Супруга бывшего американского президента Барака Обамы Мишель Обама сделала неожиданное признание о своих дочерях - Малии и Саше.

Как пишет Page Six, бывшая первая леди призналась, что не скучает по ним после того, как они съехали из родительского дома и начали самостоятельную жизнь.

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По словам Обамы, она по-прежнему очень любит дочерей и регулярно с ними видится, однако ей комфортно в новом этапе жизни без постоянных родительских забот. Она отметила, что теперь её вечера больше не проходят в тревоге и переживаниях за детей.

Обама ранее показал старшую дочь / Фото Instagram/barackobama

Мишель также рассказала, что в отличие от неё, Барак Обама тяжело переживал момент, когда дочери уехали из дома, тогда как она восприняла это спокойнее.

Мишель Обама и Барак Обама могут пожить для себя / instagram.com/michelleobama

Она подчеркнула, что гордится тем, какими выросли её дети, и считает их самостоятельность важным достижением. Этот период своей жизни Обама называет новым этапом, в котором стало меньше бытовых сложностей и больше личного пространства.

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О персоне: Мишель Обама Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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