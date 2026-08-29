Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

Блогерша поделилась отличным лайфхаком, как избавиться от накипи в чайнике.

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Лайфхак для быстрой очистки чайника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как очистить электрический чайник от накипи с помощью лимона

Сколько времени нужно настаивать лимон в чайнике

Электрический чайник может быстро покрываться налётом даже при использовании фильтрованной воды. Поэтому многие ищут дорогостоящие специальные средства для очистки чайника.

Но Главред узнал, что это делать вовсе не обязательно. Избавиться от налета внутри чайника поможет обычный лимон. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша София Сизова.

видео дня

Как очистить чайник от накипи / Инфографика: Главред

Как помыть чайник с помощью лимона

Для такого лайфхака понадобится обычный лимон и немного воды. По словам блогерши, лимон нужно нарезать ломтиками, положить в электрический чайник и добавить воду.

"Нужно прокипятить (чайник - Главред) и оставить на 15 минут настаиваться, а затем промыть водой", - пояснила она.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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