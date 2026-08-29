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Под Киевом гремят взрывы: новые детали мощного пожара с детонацией

Алексей Тесля
29 августа 2026, 00:59
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На территории предприятия произошло попадание, после этого возник масштабный пожар и началась детонация.
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Последствия прилетов на Киевщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • На территории одного из предприятий произошло падение или попадание БпЛА
  • На месте удара беспилотника возник масштабный пожар и началась детонация

Пятеро человек пострадали в результате атаки РФ на предприятие в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после падения или попадания беспилотника возник масштабный пожар и началась детонация.

По предварительным данным, 28 августа около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается, после этого возник масштабный пожар и началась детонация, сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуратура расследует обстоятельства детонации на территории предприятия и действия ответственных должностных лиц… По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших. В результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Также поврежден пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей", – отмечается в сообщении.

Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усугубить её последствия.

В частности, будет проверяться законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

В Киеве ограничили движение из-за детонации

В связи с ситуацией на трассе Киев – Чоп (М-06) в столице частично ограничили движение всех транспортных средств по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении Житомира, сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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/ Нацполиция

По его словам, движение транспортных средств на этих участках возобновляется периодически, по мере возможности.

"В связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп (М-06): частично ограничивается движение всех транспортных средств: по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира", – отмечается в сообщении.

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/ Нацполиция

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий, комментируя вражеский удар по складским помещениям в Бучанском районе Киевской области, заявил, что трагедия в Вишневом не стала уроком, и подчеркнул необходимость строгого наказания виновных.

Взрывы на Киевщине: важные детали

В Киевской области после российской атаки возникли пожары и раздались взрывы. Один из инцидентов произошел в Бучанском районе, где загорелись складские помещения. На фоне возгорания продолжается детонация.

Также сообщения о взрывах и пожарах поступают из района трассы Киев – Житомир. В связи с последствиями атаки автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать другие маршруты и избегать потенциально опасного участка дороги.

О последствиях удара по складской инфраструктуре сообщил Сергей Корецкий. По предварительной информации, возгорание началось после попадания, после чего на территории объекта произошла детонация.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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Киевская область взрыв атака дронов
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