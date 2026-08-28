Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

Появление воды внутри холодильника не всегда означает серьёзную поломку.

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Почему в холодильнике скапливается вода на дне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему в холодильнике скапливается вода

Как прочистить сливной отверстие

Накопление воды на нижней панели холодильника - одна из самых распространенных проблем, которая может возникать даже в новых моделях. Чаще всего причиной становится забитое сливное отверстие для конденсата. Если оно забито грязью, вода не попадает в поддон для испарения, а возвращается обратно в отделение, пишет Wprost Dom.

Главред расскажет, как правильно прочистить сливной отверстие, чтобы вода не скапливалась.

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Как очистить сливной отверстие

Чтобы устранить проблему, нужно отключить холодильник от сети и вынуть нижние ящики. Все остатки воды следует собрать, после чего найти небольшое отверстие на задней стенке. Его можно прочистить ватным тампоном или другим мягким предметом, который не повредит пластик. Важно не использовать жесткие инструменты, чтобы не поцарапать поверхность.

После этого рекомендуем тщательно протереть внутренние стенки и высушить их. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы вода перестала скапливаться.

Если проблема повторяется

Если после очистки вода снова появляется, следует проверить уплотнитель дверцы. Через щели теплый и влажный воздух попадает внутрь, что усиливает конденсацию. Проведите рукой по всему периметру резинового уплотнителя: он должен плотно прилегать к корпусу.

В случае загрязнений достаточно протереть его влажной губкой, а затем высушить. Если же уплотнитель деформировался или отходит от корпуса, его нужно заменить.

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Как избежать повторных проблем

Чтобы вода больше не скапливалась, следует следить за чистотой сливного отверстия и не оставлять дверцы холодильника открытыми надолго. Регулярная очистка и проверка уплотнителя помогут поддерживать нормальный уровень влажности внутри и предотвратить появление конденсата.

Смотрите видео о том, как прочистить дренаж холодильника:

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Об источнике: Wprost Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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