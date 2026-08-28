Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

Обычная лимонная кожура может стать простым домашним средством для очистки стиральной машины.

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Зачем бросают лимонную кожуру в барабан стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Для чего класть лимонную кожуру в стиральную машину

Как правильно использовать лимонную цедру во время стирки

Как часто проводить такую очистку стиральной машины

С течением временив стиральной машине могут накапливаться остатки моющего средства, влага и неприятные запахи. Освежить технику можно с помощью простого домашнего средства - лимонной кожуры, которую обычно просто выбрасывают.

Зачем класть лимонную кожуру в стиральную машину

Лимонная цедра может помочь устранить неприятный запах, растворить часть остатков моющих средств и известкового налета, а также оставить после стирки легкий цитрусовый аромат, пишет El Cronista.

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Лимон содержит природные кислоты, которые могут помогать бороться с загрязнениями и отложениями внутри стиральной машины. Цедра также обладает выраженным цитрусовым ароматом, поэтому её используют для освежения барабана.

Особенно такой способ может быть актуален, если внутри стиральной машины появился неприятный запах из-за постоянной влажности или остатков моющих средств.

В то же время лимонную кожуру не стоит рассматривать как полноценную замену специальным средствам для очистки техники. При сильных загрязнениях лучше использовать средства, рекомендованные производителем стиральной машины.

Как правильно использовать лимонную кожуру

Для домашней очистки понадобятся кожуры двух-трёх лимонов. Их нужно положить непосредственно в барабан стиральной машины, а не в отсек для порошка.

Если цель - очистить именно барабан, стиральную машину следует запустить без белья на коротком цикле с тёплой или горячей водой.

По завершении программы кожуру нужно достать из барабана. Также желательно протереть резиновую манжету и оставить дверцу стиральной машины открытой, чтобы внутри не скапливалась влага.

Можно ли добавлять лимонную кожуру во время стирки одежды

Лимонную цедру можно использовать и во время обычной стирки, если хочется придать вещам легкий цитрусовый аромат. Однако перед этим стоит учесть тип ткани и рекомендации производителя одежды.

Для деликатных вещей лучше не экспериментировать с домашними средствами. Не стоит также класть крупные куски кожуры в барабан, поскольку они могут распадаться во время стирки.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Как часто чистить стиральную машину лимоном

Проводить такую очистку можно примерно раз в месяц, особенно если стиральная машина часто используется или внутри появляется неприятный запах.

В то же время регулярная очистка не отменяет необходимости ухаживать за другими частями техники. После стирки желательно оставлять дверцу открытой, периодически промывать отсек для моющего средства и очищать резиновую манжету.

Можно ли использовать лимон вместе с содой или уксусом

Лимонную кожуру иногда сочетают с пищевой содой в качестве домашнего средства для очистки. В то же время не стоит бездумно смешивать различные вещества в стиральной машине.

Особенно важно не смешивать уксус с хлорсодержащими средствами, поскольку такая комбинация может быть опасной. Для регулярного ухода лучше выбирать простой способ очистки или специальное средство, совместимое с вашей моделью стиральной машины.

Как поддерживать стиральную машину в чистоте

Чтобы внутри техники не скапливались бактерии, плесень и неприятные запахи, после каждой стирки следует оставлять дверцу и отсек для моющего средства слегка приоткрытыми. Также нужно регулярно очищать резиновый уплотнитель, удалять остатки порошка и проводить пустой цикл очистки в соответствии с рекомендациями производителя.

Лимонная корка может стать простым дополнительным способом освежить стиральную машину, но наилучший результат дает регулярный комплексный уход за техникой.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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