Почему яблоки начали гнить прямо на дереве: что сделать, чтобы спасти урожай

Если яблоки начали темнеть и гнить прямо на ветках, важно как можно скорее выяснить причину этого.

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Как предотвратить гниение яблок / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему гниют яблоки на дереве

Что сделать для защиты урожая

Яблоки - один из самых любимых фруктов украинцев. Но даже у лучших садоводов бывает неприятная ситуация: плоды начинают портиться еще на ветках, не дождавшись сбора.

Главред расскажет, почему яблоки начинают гнить и как избежать этой проблемы.

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Причины гниения яблок

Грибковые инфекции

Чаще всего яблоки гниют из-за бурой и серой гнили, пишет Deccoria. Споры этих грибов быстро распространяются в влажную и теплую погоду, особенно после дождей. Кроме того, проблему могут усугублять парша и мучнистая роса, которые ослабляют плоды и делают их более уязвимыми.

Вредители

Личинки плодожорки и яблоневой моли проникают в мякоть и семенные камеры. Поврежденные плоды становятся идеальной средой для развития грибков. Если не контролировать популяцию этих насекомых, урожай может быть массово испорчен.

Механические повреждения

Трещины и ранки на кожуре яблок - прямой "вход" для патогенов. Их могут вызвать град, птицы или неосторожное обращение с деревом. Даже небольшая царапина способна превратить здоровый плод в источник инфекции.

Ошибки в удобрении

Избыток азота делает плоды водянистыми и склонными к растрескиванию, а недостаток кальция снижает их прочность и лежкость. Такой дисбаланс в питании открывает путь для болезнетворных грибов.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Как предотвратить гниение яблок

Чтобы избежать порчи урожая, нужно действовать комплексно в течение всего сезона.

Прежде всего следует удалять больные, поврежденные и мумифицированные плоды. Их нельзя оставлять на ветвях или под деревом, ведь они являются источником грибковых спор и вредителей. Такие яблоки не стоит компостировать - лучше закопать глубоко или выбросить.

Регулярная обрезка кроны обеспечивает быстрое высыхание после дождя и препятствует распространению грибковых инфекций. Это одна из ключевых процедур для здоровья яблони.

Опавшие листья также нужно убирать. Они могут содержать возбудителей парши и других болезней, ослабляющих деревья.

Удобрение должно быть сбалансированным. Следует избегать избытка азота и обеспечить дерево фосфором, калием, магнием и кальцием. Именно кальций влияет на прочность плодов и их лежкость.

Для борьбы с вредителями эффективны липкие ловушки и гофрированные картонные ленты. Они сокращают популяцию плодожорки и яблоневой моли, благодаря чему яблоки реже заражаются червями и становятся менее подверженными гниению.

Если птицы повреждают плоды, стоит защитить дерево специальной сеткой или использовать другие методы отпугивания.

Дополнительно можно применять натуральные средства. Навоз из хвоща естественным образом повышает устойчивость яблонь к грибковым заболеваниям. Для его приготовления 1 кг свежего хвоща заливают 10 литрами дождевой воды и оставляют в тени примерно на три недели, периодически помешивая. Когда раствор перестает пениться, его процеживают, разбавляют в соотношении 1:5 и поливают дерево. Использовать такое средство следует ежеквартально в течение вегетационного периода.

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