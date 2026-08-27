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Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета

Инна Ковенько
27 августа 2026, 21:43
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В августе морковь требует особого внимания, ведь именно в этот период корнеплоды набирают вес, сочность и вкус.
Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета
Уход за морковью в августе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Чем подкормить морковь в конце лета
  • Как поливать морковь в августе
  • Как ухаживать за морковью в конце лета

Конец лета - решающий период для моркови. Именно сейчас можно повлиять на качество будущего урожая, сделав корнеплоды крепкими, ровными и достаточно крупными.

Главред расскажет, как ухаживать за морковью в конце лета.

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Как поливать морковь в августе

В конце лета морковь уже не нуждается в частом и обильном поливе, пишет Deccoria. Если погода умеренная, интервал между увлажнением почвы можно увеличить до нескольких дней или даже недели. Ориентироваться следует на состояние земли и количество осадков. Уменьшение влаги стимулирует корнеплод развиваться глубже, однако оставлять грядку совсем сухой нельзя.

Самая большая опасность - резкий полив после длительной засухи. Такой контраст приводит к растрескиванию моркови. Поэтому режим должен оставаться умеренным и стабильным. Рекомендуем поливать утром или вечером, когда вода меньше испаряется. Если ботва желтеет в сентябре, это не всегда признак недостатка влаги - часто это сигнал о приближении сбора урожая.

Чем подкормить морковь в конце лета

В августе моркови уже не нужны азотные удобрения, ведь они стимулируют рост зеленой массы. Зато важен калий, который укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растения. Полезен будет и фосфор, а также микроэлементы, способствующие формированию ровных и сладких корнеплодов.

Среди натуральных вариантов рекомендуем использовать древесную золу из чистой древесины. Она содержит калий и кальций, а также влияет на кислотность почвы. Золу рассыпают по поверхности грядки, смешивают с верхним слоем почвы и поливают. Хорошо перепревший компост или биогумус также могут стать источником питательных веществ, однако их следует вносить умеренно, избегая свежих органических удобрений.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Уход за ботвой

Некоторые огородники в конце августа укорачивают зеленую часть моркови, чтобы растение направляло больше ресурсов на корнеплод. Однако полностью срезать ботву нельзя, поскольку она участвует в фотосинтезе и накоплении питательных веществ. Чрезмерная обрезка может ослабить растение и снизить урожайность.

Если возникает необходимость проредить или немного укоротить ботву, делать это рекомендуем осторожно и умеренно. Удаление лишних боковых побегов улучшает циркуляцию воздуха между растениями и доступ света, что снижает риск грибковых заболеваний.

Смотрите видео о том, как правильно хранить морковь:

@valerijkapinos ☝️ЛАЙФКАХ: как лучше сохранить морковь на зиму? А какой способ хранения у вас? Делитесь в комментариях? #лайфхаки#морковь#дача#огород#урожай♬ оригинальный звук - Валерий Капинос

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Об источнике: Deccoria

Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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