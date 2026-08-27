Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета

Читайте в материале:
- Чем подкормить морковь в конце лета
- Как поливать морковь в августе
- Как ухаживать за морковью в конце лета
Конец лета - решающий период для моркови. Именно сейчас можно повлиять на качество будущего урожая, сделав корнеплоды крепкими, ровными и достаточно крупными.
Главред расскажет, как ухаживать за морковью в конце лета.
Как поливать морковь в августе
В конце лета морковь уже не нуждается в частом и обильном поливе, пишет Deccoria. Если погода умеренная, интервал между увлажнением почвы можно увеличить до нескольких дней или даже недели. Ориентироваться следует на состояние земли и количество осадков. Уменьшение влаги стимулирует корнеплод развиваться глубже, однако оставлять грядку совсем сухой нельзя.
Самая большая опасность - резкий полив после длительной засухи. Такой контраст приводит к растрескиванию моркови. Поэтому режим должен оставаться умеренным и стабильным. Рекомендуем поливать утром или вечером, когда вода меньше испаряется. Если ботва желтеет в сентябре, это не всегда признак недостатка влаги - часто это сигнал о приближении сбора урожая.
Чем подкормить морковь в конце лета
В августе моркови уже не нужны азотные удобрения, ведь они стимулируют рост зеленой массы. Зато важен калий, который укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растения. Полезен будет и фосфор, а также микроэлементы, способствующие формированию ровных и сладких корнеплодов.
Среди натуральных вариантов рекомендуем использовать древесную золу из чистой древесины. Она содержит калий и кальций, а также влияет на кислотность почвы. Золу рассыпают по поверхности грядки, смешивают с верхним слоем почвы и поливают. Хорошо перепревший компост или биогумус также могут стать источником питательных веществ, однако их следует вносить умеренно, избегая свежих органических удобрений.
Уход за ботвой
Некоторые огородники в конце августа укорачивают зеленую часть моркови, чтобы растение направляло больше ресурсов на корнеплод. Однако полностью срезать ботву нельзя, поскольку она участвует в фотосинтезе и накоплении питательных веществ. Чрезмерная обрезка может ослабить растение и снизить урожайность.
Если возникает необходимость проредить или немного укоротить ботву, делать это рекомендуем осторожно и умеренно. Удаление лишних боковых побегов улучшает циркуляцию воздуха между растениями и доступ света, что снижает риск грибковых заболеваний.
Смотрите видео о том, как правильно хранить морковь:
@valerijkapinos ☝️ЛАЙФКАХ: как лучше сохранить морковь на зиму? А какой способ хранения у вас? Делитесь в комментариях? #лайфхаки#морковь#дача#огород#урожай♬ оригинальный звук - Валерий Капинос
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Об источнике: Deccoria
Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.
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