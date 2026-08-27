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Большинство даже не догадывается: как на украинском называют зеленый лук

Инна Ковенько
27 августа 2026, 20:32
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Зеленый лук, привычный для любой украинской кухни, имеет гораздо больше названий, чем кажется на первый взгляд.
Большинство даже не догадывается: как на украинском называют зеленый лук
Как на украинском языке называют зеленый лук / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно называть зеленый лук на украинском языке
  • Как называют зеленый лук в разных регионах

Без зеленого лука трудно представить украинскую кухню. Но в украинском языке у него есть немало названий: от литературных до диалектных, обозначающих как все растение, так и только его зеленую часть.

Главред расскажет, как на украинском языке называют зеленый лук.

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Какие названия существуют для обозначения зеленого лука

Самый распространенный и правильный вариант - "зеленый лук", пишет ТСН. Так в кулинарных текстах и быту называют молодой лук с нежными зелеными листьями, который добавляют в салаты, супы, окрошку и другие блюда. В профессиональной кулинарной литературе встречается также термин "лук-перо", который уточняет: речь идет именно о зеленой части проросшей луковицы.

Перо и перья

Слова "перо" и "перо лука" описывают длинные зеленые листья растения. Это не отдельное название овоща, а определение его надземной части. Поэтому вполне естественно сказать: "нарежьте перо зеленого лука".

В некоторых текстах можно встретить и слово "зелень", которое также относится к зеленым листьям, хотя его употребление зависит от контекста.

Диалектные варианты

Украинские диалекты сохранили ряд интересных названий. В западных регионах зеленую часть лука могут называть "цибахи", а на юге - "цибук". Эти слова придают языковой картине особый местный колорит и демонстрируют богатство народной традиции.

В быту можно услышать и более общие слова - "зелень", "луковичка", а в отдельных источниках даже образное "перышко". В то же время "зелень" имеет более широкое значение и охватывает укроп, петрушку, кинзу и другие растения, поэтому в качестве точного названия зеленого лука его следует употреблять с осторожностью.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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