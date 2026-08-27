"Два пупырышка": Мозговая жестко пристыдила Потапа и Настю

Продюсер разнесла знаменитую парочку за их позицию в отношении русского языка.

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Мозговая про Потапа и Настю / Коллаж Главред, фото Instagram/olenamozgova1

Кратко:

За что Мозговая пристыдила Потапа и Каменских

Как она их назвала

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая жестко раскритиковала некогда популярный в Украине дуэт - Потапа и Настю Каменских.

Она сделала гневный пост на своей странице в Instagram после дерзкого видео артистов, после которого они угодили в серьезный скандал.

видео дня

Мозговая разнесла Потапа и Настю / Скриншот

"Так вкусно позавтракала, выпила фантастически вкусное капучино сижу, читаю новости из родной нени и тут наткнулась на два пупырышка, которые что-то там дергают ртом о "простите, что мы говорили на русском языке" и при этом их бьют корчи и покривило так, что меня едва ли не стошнило. Хотя подзреваю, что это и есть их естественное состояние…это же надо быть такими неприятными людьми (неценз. - ред.).

Елена Мозговая раскритиковала артистов / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Отметим, ранее Потап и Настя опубликовали видеоролик, в котором затронули языковой вопрос и понятие "свободы", чем вызвали мощную волну критики. Контент состоит из двух контрастных частей. В первой артисты предстают в домашней одежде, корчатся и симулируют мучения под надпись на русском языке: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как…".

Спустя несколько секунд кадр резко меняется: уже в следующей части Потап и Настя улыбаются, танцуют в летних нарядах на роскошной яхте в море, а на экране появляется единственный короткий текст заглавными буквами - "Свобода".

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О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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