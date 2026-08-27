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Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету

Анна Косик
27 августа 2026, 15:00
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Разведка выяснила, чем отличаются модернизированные баллистические ракеты РФ.
Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету
Россия нанесла удар по Киеву новой ракетой / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

Как сообщили в ГУР:

  • РФ впервые применила обновленную баллистическую ракету
  • Ракета "Искандер-1000" способна поражать цели на расстоянии до 550 километров
  • Ракета критически зависит от импортной электроники

В одном из комбинированных ракетных ударов по столице этим летом противник впервые применил модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием "Искандер-1000".

Как сообщили в Главном управлении разведки, указанная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М". Модернизированная ракета за счет увеличенного двигателя и, соответственно, увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 километров (390 километров у 9М723-1). Остальные части ракеты остались идентичными модели 9М723-1.

видео дня
9М723-2, Искандер-1000
Искандер-1000 / Инфографика: Главред

Из чего состоит ракета 9М723

Лишь четверть из 140 обнародованных ГУР компонентов баллистической ракеты выпускают российские предприятия, тогда как 63 позиции - поставляются производителями из США.

Еще по 8 компонентов изготовлено в Швейцарии и Беларуси, по 4 - в Германии и на Тайване, 3 - в КНР. Несмотря на длительные попытки Москвы локализовать производство, ракета до сих пор критически зависит от импортной электроники.

Наиболее показательным является блок обработки полетной информации, получающий данные с лазерного гироскопа, - одна из ключевых составляющих системы наведения. Из 43 его компонентов в стране-агрессоре России изготовлено лишь пять.

"Наиболее критичные - микропроцессор, ПЛИС, память, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи - американских и тайваньских производителей: DM&P Electronics, Xilinx (входит в состав AMD), Atmel (входит в состав Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices", - говорится в сообщении.

Почему РФ атакует Украину баллистическими ракетами

В последние месяцы враг использует баллистическое вооружение в качестве основного средства своих воздушных ударов в ходе войны. Тот факт, что такие удары наносятся преимущественно ночью, а время подлета баллистических ракет до украинской столицы составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере.

"Такая тактика направлена на запугивание украинцев, принуждение к миру любой ценой, а не на условиях, справедливых для Украины и цивилизованного мира", - подчеркнули в ГУР.

Россия берет новый курс ударов по Украине

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, Россия может запускать по Украине более дешёвые ракеты не для того, чтобы поразить конкретный объект, а для того, чтобы измотать украинскую систему противовоздушной обороны.

Ключевая сложность возникает ещё до момента запуска перехватчика - расчёты ПВО не всегда имеют возможность быстро классифицировать то, что летит в их направлении. Именно из-за этого под удар расходов попадают ракеты для самых дорогих комплексов, в частности Patriot.

Ракетные удары по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 27 августа атаковала Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрела возникли пожары, есть разрушения.

Этой ночью РФ атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, 258 ударными БПЛА различных типов, S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ на столицу 27 августа в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в муниципальном медицинском учреждении.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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