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Авто, банки и другие услуги: в Раде заявили о новых ограничениях для уклонистов

Мария Николишин
27 августа 2026, 12:12
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Государство готово применять административные ограничения вместо силовых методов, и это коснется двух категорий.
Авто, банки и другие услуги: в Раде заявили о новых ограничениях для уклонистов
Новые ограничения для военнослужащих в СЗЧ и уклонистов / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления народного депутата:

  • Уклонистам хотят ограничить доступ к госуслугам
  • Под прицел попадают и военные, ушедшие в СЗЧ
  • Речь идет об автомобилях, банках и сделках с имуществом

В настоящее время Верховная Рада работает над ограничениями, которые могут быть применены в отношении военных, уходящих в СЗЧ, а также в отношении мужчин, уклоняющихся от призыва с начала полномасштабной войны. Об этом заявил народный депутат Украины и член оборонного комитета ВР Александр Федиенко в эфире Эспрессо.

"Нам нужно что-то сделать, чтобы уменьшить этот разрыв. И что касается уклонистов, - это та часть людей, которая в течение полномасштабной войны не появляется в центрах комплектования и не становится на учет", - рассказал он.

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По его словам, скорее всего, эти две категории людей, с учетом предложений предыдущего министра, будут вынуждены вести "некомфортную жизнь" с точки зрения пользования услугами, предоставляемыми государством.

"Можно ограничить куплю-продажу, пользование транспортным средством, пользование банковскими услугами. Все эти услуги, которые предоставляет именно государство. Я не говорю о каких-либо силовых методах. Взламывать двери, кого-то куда-то тащить - я сам не сторонник этого", - отметил Федиенко.

Он добавил, что если в обществе существует спрос на справедливую мобилизацию, то в отношении людей, которые с начала полномасштабной войны уклоняются от призыва, государственным институтам придется применять непопулярные методы.

Может ли начаться мобилизация женщин

Военный аналитик Иван Тимочко заявил, что на данный момент основным ресурсом мобилизации остаются мужчины различных категорий, а их потенциал еще далеко не исчерпан.

По его оценке, вопрос о возможном призыве женщин мог бы встать только после прохождения значительного количества других мобилизационных категорий.

"Вопрос мобилизации женщин - скорее политический. Но эту тему нужно обсуждать именно с целью разъяснения обществу: прежде всего у нас продолжается мобилизация мужчин. Далеко не всех категорий", - отметил он.

Розыск ТЦК - что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости

Как сообщал Главред, рождение ребенка может стать самостоятельным основанием для отсрочки от призыва: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541, который предлагает не мобилизовывать мужчин в течение года со дня рождения ребенка.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявил, что в настоящее время продолжается обсуждение нововведений, которые коснутся как призывного возраста, так и самой системы мобилизации. В то же время он не уточнил, идет ли речь о повышении призывного возраста или о его снижении.

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко отметил, что в Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

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О персоне: Александр Федиенко

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет-ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета по цифровой инфраструктуре, электронным коммуникациям и смарт-инфраструктуре, пишет Википедия.

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