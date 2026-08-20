Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

Виталий Кирсанов
20 августа 2026, 19:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский отметил, что изменения необходимы не только в вопросах мобилизации, но и в сфере контрактной службы и ротации военнослужащих.
Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"
Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Что сказал Зеленский:

  • Нужны реальные решения, реальные предложения по мобилизации
  • Противовоздушная оборона и противоракетная оборона - ключевой приоритет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Министерства обороны конкретных предложений по изменению подходов к мобилизации. По его словам, этот процесс должен стать более системным и "человечным".

Глава государства отметил, что изменения необходимы не только в вопросах мобилизации, но и в сфере контрактной службы и ротации военнослужащих. Об этом сказал Зеленский, представляя министра обороны Евгения Хмару в четверг, 20 августа.

видео дня

"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения, реальные предложения", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поручил Минобороны и Вооруженным силам наладить системную совместную работу в этом направлении. От ведомств он ожидает более человечного подхода к организационным вопросам в армии.

Кроме того, Зеленский поручил Министерству обороны провести аудит всех договоренностей Украины с международными партнерами. Необходимо определить, какие из них уже выполнены, а какие пока остаются нереализованными.

Президент также призвал обеспечить конкретные результаты каждого взаимодействия с партнерами в вопросах усиления обороноспособности Украины.

"Противовоздушная оборона и противоракетная оборона - это ключевой приоритет. Не только это, но это ключевое, и особенно перед зимой", - заявил Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что Министерство обороны, а также силы обороны и безопасности будут действовать слаженно для реализации плана обороны Украины и проведения операций, направленных на принуждение России к миру.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе, мобилизация / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, на сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что никакой женской мобилизации не планируется.

Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, в Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. В частности, бронь может стать платной или сопряженной с обязательной службой в резерве.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мобилизация Владимир Зеленский мобилизация в армию Минобороны Украины ТЦК и СП Минобороны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

19:50Украина
После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водой

После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водой

19:49Украина
Импорт не спасет: почему топливный кризис в России будет только усугубляться

Импорт не спасет: почему топливный кризис в России будет только усугубляться

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

В Кремле сделали новое заявление о мире и обвинили Киев - что известно

В Кремле сделали новое заявление о мире и обвинили Киев - что известно

Последние новости

20:05

Школьник стал богачом, покупая чужой хлам: как он делает $7000 в месяц

19:50

Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

19:49

После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водойФото

19:49

Звезда популярной российской группы отрубил себе руку

19:10

Импорт не спасет: почему топливный кризис в России будет только усугублятьсямнение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:06

Кухонные шкафы заблестят без дорогой химии: чем заменить чистящие средстваВидео

18:55

Россия получила новый тип баллистических ракет из КНДР: что известно о KN-30

18:49

Секрет крупных помидоров в конце лета: как вернуть кусту силуВидео

17:57

Дочь Синди Кроуфорд призналась, что в детстве над ней провели обряд экзорцизма

Реклама
17:54

Обычным шторам не место на окнах в 2026 году: чем советуют их заменить дизайнеры

17:50

Подросток пять лет "живет" в пруду: почему мальчик боится выйти из водыВидео

17:31

"Я не могла ходить": Екатерина Кухар ушла со сцены из-за тяжелой травмы

17:23

Киев под атакой дронов: в столице слышны взрывы, есть погибшие и раненые

17:13

Спецоперация "Форест Гамп": НАБУ раскрыло схему рейдерства и отмывания средствФото

16:45

Воинский учет украинок в ЕС: Еврокомиссия внесла ясность в новые правила

16:40

"Плохо-плохо, неважно": звезду шоу "Давай поженимся" ликвидировали в Украине

16:24

В Украине существенно подорожает базовый продукт: когда ожидается скачок цен

16:24

Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередьВидео

16:22

Ни за что не променяют своего хозяина: ветеринары назвали 7 самых преданных пород собак

16:12

В Кремле сделали новое заявление о мире и обвинили Киев - что известно

Реклама
15:52

Почему 21 августа нельзя совершать крупные покупки: какой церковный праздник

15:51

Доллар резко обвалился, а евро снова рванул вверх: курс валют на 21 августа

15:41

Модные джинсы на осень 2026: какой цвет выбрать и с чем сочетатьВидео

15:36

Рис получится вкусным и рассыпчатым: шеф-повара вскрыли, что добавить в воду

15:29

На Украину надвигается африканский воздух: когда ударит аномальная жара

15:21

Срезать или выкручивать грибы: эксперты поставили точку в вечном споре

15:19

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам - скрыть, Близнецам - похвала

15:14

Девушка отказалась от сахара и алкоголя: ее лицо изменилось за полтора годаВидео

15:02

Сегодня Силы обороны сбили все вражеские "Калибры" – ЗеленскийФото

14:58

Не только для стирки: как использовать кондиционер для белья при уборке

14:12

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

14:07

Россияне посреди дня ударили по супермаркетам в двух городах: много раненыхФото

14:00

"Брал кувалду и крушил": Хайден Панеттьери пострадала накануне смерти

13:48

Мало кто знает: для чего некоторые цифры на рулетке обозначают красным цветом

13:43

Луна подарит силу: три знака зодиака найдут свой путь до конца недели

13:10

Украину раскалит до +37°: синоптики предупредили о новой волне жары

13:06

Украина атаковала Татарстан и Краснодарский край: Генштаб сообщил детали

12:55

"Напряжение накапливается": Камилла впервые заговорила о раке короля Чарльза

12:51

Федоров оформил бронь от мобилизации через три дня после отставки с поста министра - нардеп

12:39

В Киеве бабушка оплакивала тело внука, погибшего в результате атаки РФФото

Реклама
12:27

Исхудавший Валерий Леонтьев появился в Москве и удивил своим видом

12:06

Переживут -12°C и вернутся весной: лучшие многолетние травы для осенней посадки

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 21 августа: Змеям - поездки, Свиньям - контроль

11:49

Очень редкие украинские имена для девочек: как красиво назвать дочь

11:45

Куриная грудка получится невероятно сочной: кулинары раскрыли секретный лайфхак

11:37

Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы

11:16

Убивают дерево за недели: три главные ошибки в уходе за разделочной доской

11:04

"Операция затянулась из-за осложнений": Фреймут решилась на сложную пластику

11:02

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

11:00

"КНУ — кузница кадров, бренд и знак качества": ведущие фармацевтические компании расширяют партнерство с университетом ШевченкоФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять