Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

Что сказал Зеленский:
- Нужны реальные решения, реальные предложения по мобилизации
- Противовоздушная оборона и противоракетная оборона - ключевой приоритет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Министерства обороны конкретных предложений по изменению подходов к мобилизации. По его словам, этот процесс должен стать более системным и "человечным".
Глава государства отметил, что изменения необходимы не только в вопросах мобилизации, но и в сфере контрактной службы и ротации военнослужащих. Об этом сказал Зеленский, представляя министра обороны Евгения Хмару в четверг, 20 августа.
"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения, реальные предложения", - подчеркнул Зеленский.
Президент также поручил Минобороны и Вооруженным силам наладить системную совместную работу в этом направлении. От ведомств он ожидает более человечного подхода к организационным вопросам в армии.
Кроме того, Зеленский поручил Министерству обороны провести аудит всех договоренностей Украины с международными партнерами. Необходимо определить, какие из них уже выполнены, а какие пока остаются нереализованными.
Президент также призвал обеспечить конкретные результаты каждого взаимодействия с партнерами в вопросах усиления обороноспособности Украины.
"Противовоздушная оборона и противоракетная оборона - это ключевой приоритет. Не только это, но это ключевое, и особенно перед зимой", - заявил Зеленский.
Глава государства выразил надежду, что Министерство обороны, а также силы обороны и безопасности будут действовать слаженно для реализации плана обороны Украины и проведения операций, направленных на принуждение России к миру.
Мобилизация в Украине - что известно
Как сообщал Главред, на сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что никакой женской мобилизации не планируется.
Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, в Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. В частности, бронь может стать платной или сопряженной с обязательной службой в резерве.
Вас может заинтересовать:
- Потери РФ достигли рекордных показателей: в Кремле могут готовить новую мобилизацию
- "Все пойдут в армию - увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации
- Хмара назвал приоритеты Минобороны: что изменится на фронте и в мобилизации
Об источнике: ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред