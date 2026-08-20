Зеленский отметил, что изменения необходимы не только в вопросах мобилизации, но и в сфере контрактной службы и ротации военнослужащих.

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Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Что сказал Зеленский:

Нужны реальные решения, реальные предложения по мобилизации

Противовоздушная оборона и противоракетная оборона - ключевой приоритет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Министерства обороны конкретных предложений по изменению подходов к мобилизации. По его словам, этот процесс должен стать более системным и "человечным".

Глава государства отметил, что изменения необходимы не только в вопросах мобилизации, но и в сфере контрактной службы и ротации военнослужащих. Об этом сказал Зеленский, представляя министра обороны Евгения Хмару в четверг, 20 августа.

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"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротации наших воинов. Нужны реальные решения, реальные предложения", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поручил Минобороны и Вооруженным силам наладить системную совместную работу в этом направлении. От ведомств он ожидает более человечного подхода к организационным вопросам в армии.

Кроме того, Зеленский поручил Министерству обороны провести аудит всех договоренностей Украины с международными партнерами. Необходимо определить, какие из них уже выполнены, а какие пока остаются нереализованными.

Президент также призвал обеспечить конкретные результаты каждого взаимодействия с партнерами в вопросах усиления обороноспособности Украины.

"Противовоздушная оборона и противоракетная оборона - это ключевой приоритет. Не только это, но это ключевое, и особенно перед зимой", - заявил Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что Министерство обороны, а также силы обороны и безопасности будут действовать слаженно для реализации плана обороны Украины и проведения операций, направленных на принуждение России к миру.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, на сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что никакой женской мобилизации не планируется.

Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, в Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. В частности, бронь может стать платной или сопряженной с обязательной службой в резерве.

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Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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