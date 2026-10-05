Кратко:
- Телешев долго боролся с тяжелой онкологией
- О смерти сообщил певец Жека
В террористической России скончался исполнитель шансона Леонид Телешев, близкий друг умершего Михаила Круга.
Как пишут российские пропагандисты, ему было 64 года. О потере в личном блоге сообщил певец Евгений Григорьев, известный как Жека: по его словам, артист долгое время боролся с тяжелой онкологией.
"Самым важным его качеством было умение дружить. В нем не было фальши, зависти, нетерпимости. Искренность, житейская мудрость и желание прийти на помощь и быть нужным в любой ситуации, вот что было в Ленином характере", - написал Жека.
Соболезнования семье и близким артиста он также выразил в своем блоге.
Под публикацией Жеки появились десятки откликов от поклонников и читателей. Пользователи пожелали родным 64-летнего Леонида Михайловича сил пережить горе.
Самая известная и популярная песня Леонида Телешева - это "Девочка на белом мерседесе", а также популярностью пользуются такие треки, как "Друзьям", "Я не могу найти слова" и "Мосты"
В собственном блоге Телешев не жаловался на здоровье: делился творческими моментами и изредка рассказывал о личной жизни.
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