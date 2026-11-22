Декабрь 2026 года будет богат важными праздниками. Украинцы будут отмечать День святого Николая, Рождество, День ВСУ и другие памятные даты.

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Календарь праздников на декабрь / коллаж: Главред, фото: pixabay

О чем вы узнаете:

Какие государственные и профессиональные праздники будут в декабре

Когда украинцы будут праздновать День святого Николая и Рождество

Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года

Декабрь традиционно богат праздниками и важными событиями. Последний месяц года сочетает в себе церковные, государственные и международные даты. В это время украинцы готовятся к Рождеству, поздравляют близких и планируют новогодние праздники.

В то же время в декабре немало профессиональных праздников. Среди них - День Вооруженных Сил Украины, День энергетика и День работников суда.

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Однако не все праздничные даты означают дополнительный отдых. Из-за военного положения в Украине действуют особые правила относительно выходных и рабочих дней.

Какие праздники будут в декабре 2026 года

В декабре украинцы будут отмечать ряд государственных, международных и профессиональных праздников.

Календарь основных дат выглядит следующим образом:

1 декабря - День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы со СПИДом.

3 декабря - Международный день людей с инвалидностью.

5 декабря - День работников статистики, Международный день волонтера.

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая.

7 декабря - День местного самоуправления.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря - День прав человека.

12 декабря - День Сухопутных войск Украины.

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

15 декабря - День работников суда.

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы.

19 декабря - День адвокатуры.

22 декабря - День энергетика и День работников дипломатической службы.

24 декабря - Сочельник, День работников архивных учреждений.

25 декабря - Рождество Христово.

31 декабря - канун Нового года.

Особое значение для украинцев имеют 6, 14 и 22 декабря. Эти даты связаны с военными, ликвидаторами Чернобыльской катастрофы и работниками энергетической отрасли.

Когда будет День святого Николая в декабре 2026 года

День святого Николая украинцы будут отмечать 6 декабря. Именно на эту дату праздник приходится по новоюлианскому календарю, на который перешли Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Ранее многие украинцы праздновали День святого Николая 19 декабря. Эту дату по-прежнему соблюдают общины, использующие юлианский календарь.

По традиции, в ночь перед праздником дети находят подарки под подушкой. Святой Николай считается покровителем детей, путешественников и людей, нуждающихся в помощи.

В 2026 году День святого Николая приходится на воскресенье.

Когда Рождество в 2026 году

Рождество Христово в Украине официально отмечают 25 декабря. В 2026 году эта дата приходится на пятницу.

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый церковный календарь большинство основных неподвижных праздников отмечается на 13 дней раньше, чем по старому стилю.

Поэтому Сочельник приходится на 24 декабря, а Рождество - на 25 декабря.

В то же время часть верующих продолжает придерживаться старого церковного календаря. Для них рождественские празднования приходятся на 6 и 7 января.

Одной из главных украинских рождественских традиций остается семейный ужин. На стол подают кутью, узвар и другие постные блюда. Также сохраняется обычай колядования.

Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года

Несмотря на большое количество праздников, дополнительных государственных выходных в декабре 2026 года не предусмотрено.

Причина - действие военного положения. Закон Украины № 2136-IX временно отменяет применение отдельных норм трудового законодательства относительно праздничных и нерабочих дней.

Это означает, что 25 декабря, когда украинцы празднуют Рождество, не является автоматически дополнительным выходным.

При стандартной пятидневной рабочей неделе в декабре 2026 года будет:

23 рабочих дня.

8 обычных выходных.

31 календарный день.

Субботы и воскресенья приходятся на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 декабря.

В то же время работодатели могут самостоятельно устанавливать дополнительные дни отдыха. Поэтому фактический график следует уточнять по месту работы.

Кроме того, во время военного положения не действует обязательное сокращение рабочего дня накануне праздников.

Какие церковные праздники будут в декабре

Декабрь занимает особое место в церковном календаре. В течение месяца верующие готовятся к Рождеству Христовому.

Согласно новому церковному календарю важными датами являются:

4 декабря - день памяти великомученицы Варвары.

5 декабря - день памяти преподобного Саввы Освященного.

6 декабря - День святого Николая.

9 декабря - Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной.

12 декабря - день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.

24 декабря - Сочельник.

25 декабря - Рождество Христово.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы.

До Рождества продолжается пост. В этот период верующие уделяют больше внимания молитве, духовной жизни и добрым делам.

Какие традиции связаны с декабрьскими праздниками

Декабрь в Украине традиционно ассоциируется с семейными встречами, подарками и подготовкой к Новому году.

Одним из самых любимых праздников остается День святого Николая. Дети ждут подарков, а взрослые организуют благотворительные акции и помогают тем, кто в этом нуждается.

Не менее важно Рождество. Украинцы готовят традиционные блюда, собираются за праздничным столом и поют колядки.

Особое место занимает кутья. Её готовят из зерна, мака, мёда и других ингредиентов. Блюдо символизирует семейное единство и память о предках.

В конце месяца украинцы готовятся к Новому году. Украшают дома, планируют праздничное меню и покупают подарки.

В то же время во время войны многие семьи отмечают праздники более сдержанно. Часть украинцев вместо дорогих подарков поддерживает военных и благотворительные организации.

Что нужно успеть сделать до Нового года

Декабрь - не только месяц праздников, но и время завершения важных дел.

Чтобы избежать предновогодней суеты, стоит заранее составить список дел.

Прежде всего рекомендуется завершить рабочие проекты и подвести итоги года. Также нужно проверить финансовые вопросы, запланировать расходы и оплатить необходимые счета.

Не стоит откладывать покупку подарков. В конце декабря магазины и службы доставки могут работать с повышенной нагрузкой.

Если планируете поездку на праздники, лучше заранее позаботиться о билетах и жилье.

Особое внимание следует уделить здоровью и отдыху. Не нужно пытаться завершить все дела за несколько дней.

Декабрь 2026 года подарит украинцам немало важных праздников и возможностей провести время с близкими. Однако из-за военного положения дополнительных государственных выходных не будет. Поэтому праздничные планы стоит согласовывать со своим рабочим графиком.

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