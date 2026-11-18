В народе было убеждение, что сновидения 19 ноября могут содержать вещие знаки, поэтому их советовали оставлять в тайне.

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Какой церковный праздник 19 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 19 ноября

Что можно делать 19 ноября

Что нельзя делать 19 ноября

В четверг, 19 ноября, православные верующие чтят память пророка Авдия, а также вспоминают святого мученика Варлаама. Сведения об этих святых дошли до наших дней благодаря церковным преданиям и библейским текстам. При этом история каждого из них связана с разными страницами христианской традиции. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Пророк Авдий: что известно о его жизни

Основным источником сведений о пророке Авдии является одноименная книга Ветхого Завета. Она насчитывает всего 21 стих и считается самой короткой книгой библейского канона.

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В отличие от многих других пророков, Авдий практически не оставил биографических сведений. В Священном Писании нет подробностей о его детстве, семье, происхождении и личной жизни. Не сохранилась и точная информация о том, сколько времени продолжалось его пророческое служение.

При этом важно не путать автора библейской книги с другими упоминаемыми в Писании людьми, носившими такое же имя. Например, в Первой книге Царств рассказывается об Авдии, который служил управляющим в доме израильского царя Ахава. Во время преследований со стороны царицы Иезавели он укрывал сто пророков Господних, спасая их от гибели.

Однако прямых библейских подтверждений того, что управляющий царского дома и автор Книги пророка Авдия - один и тот же человек, нет.

Мученик Варлаам: история стойкости и веры

19 ноября церковь также чтит память святого мученика Варлаама, происходившего из сирийской Антиохии - одного из крупнейших городов христианского мира того времени.

Достоверных сведений о его происхождении, семье и ранних годах жизни практически не сохранилось. Известно, что Варлаам был христианином и даже в преклонном возрасте не отказался от своих религиозных убеждений.

Его жизнь пришлась на эпоху гонений на христиан в Римской империи. Последователей Христа заставляли отрекаться от веры, поклоняться языческим богам и приносить им жертвы. Тех, кто отказывался подчиняться, подвергали жестоким истязаниям и казням.

Варлаама схватили за открытое исповедание христианства и доставили на суд к языческому правителю. От него потребовали отказаться от Христа и принести жертву идолам, однако пожилой христианин не согласился выполнить это требование.

За непокорность его подвергли жестоким пыткам: избивали бичами и истязали железными крючьями. Но даже физические страдания не заставили святого изменить своим убеждениям.

Тогда мучители придумали новое испытание. Варлаама привели в языческий храм, протянули его руку над жертвенником и положили ему на ладонь раскаленный уголь с ладаном. Палачи рассчитывали, что от невыносимой боли он невольно уронит ладан на жертвенник и тем самым совершит языческое жертвоприношение.

Однако святой не поддался на эту уловку. Несмотря на сильную боль, он продолжал держать руку над огнем, не желая даже случайно совершить поступок, который считал отречением от христианской веры.

Приметы 19 ноября

Если 19 ноября выпал снег, зима будет снежной.

Если день безветренный - скоро придут сильные морозы.

Если на небе много ярких звезд - следует ожидать похолодания.

Что нельзя делать 19 ноября

Недоедки советовали отдавать скоту, домашним животным или нуждающимся в помощи. По поверьям, расточительство могло навлечь бедность и неурядицы в семье. В народе было убеждение, что сновидения на Авдия могут содержать вещие знаки, поэтому их советовали оставлять в тайне.

Что можно делать 19 ноября

В народе этот день называли Авдиевым. Наши предки верили, что 2 декабря хорошо посвятить бытовым заботам: навести порядок в доме, заняться хозяйством и завершить домашние дела.

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