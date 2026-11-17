Необходимо продолжать и наращивать военную поддержку Украины, убежден Борис Писториус.

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Борис Писториус предупредил об угрозах для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Главное из заявлений Писториуса:

РФ может усилить воздушные атаки по Киеву, Одессе и другим крупным городам Украины

Кремль может намеренно пытаться спровоцировать гуманитарные катастрофы

С наступлением морозов страна-агрессор РФ может усилить воздушные атаки по Киеву, Одессе и другим крупным городам Украины, чтобы спровоцировать гуманитарные катастрофы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Россия, вероятно, снова использует зиму как оружие. Как только температура опустится ниже нуля, она еще больше усилит воздушные атаки, чтобы нанести максимальный ущерб", - сказал Писториус на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

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По его словам, Кремль может намеренно пытаться спровоцировать гуманитарные катастрофы в Киеве, Одессе и других крупных городах, чтобы сломить сопротивление украинского народа.

Глава МО ФРГ подчеркнул, что если России это удастся, последствия будут катастрофическими – как для Украины, так и для Европы. Министр призвал не допустить, чтобы Россия сознательно терроризировала мирное население Украины авиаударами.

"Мы должны действовать совместно и решительно. Мы должны усилить санкции, привлечь к поддержке других партнеров и закрыть лазейки, позволяющие их обходить. Мы должны удвоить наши дипломатические усилия. Но, прежде всего, мы должны продолжать и наращивать военную поддержку Украины. Германия берет на себя инициативу", – заявил Писториус.

Он заверил, что Германия будет оказывать дальнейшую поддержку в укреплении противовоздушной обороны Украины, а также ее способности удерживать линию фронта.

"Вместе с нашими партнерами – Данией, Норвегией, Швецией и другими – мы используем механизм PURL для финансирования закупки крайне необходимых средств противовоздушной обороны из Соединенных Штатов", – отметил глава ведомства.

В то же время он подчеркнул, что поддержка Украины для Германии "уже давно перестала быть игрой в одни ворота".

"Вооруженные силы Украины обладают боевым опытом. Их оборонная промышленность – эффективная и инновационная. Все это способствует также и нашей безопасности. Существует немало примеров этого. Германия и Украина сотрудничают в сфере разработки и производства оборонной техники. Такое промышленное сотрудничество приносит значительную пользу обеим сторонам", – подчеркнул Писториус.

/ Инфографика: Главред

РФ может подготовить масштабные удары по энергетической системе Украины

Российские войска, предположительно, рассматривают возможность крупной воздушной операции против энергетической инфраструктуры Украины. Для неё могут быть задействованы сотни ракет, беспилотников и авиационных бомб. Информация о вероятных планах была представлена украинской стороной европейским партнёрам во время встречи в Париже, пишет The New York Times.

По данным из материалов, которые министр энергетики Украины Денис Шмыгаль передал представителям европейских стран, общее количество потенциально применяемых средств поражения может достигнуть тысячи. В перечень объектов, которым может угрожать атака, входят электроподстанции, гидроэлектростанции, ТЭС и котельные.

Отдельную обеспокоенность вызывает возможная угроза атомной энергетике страны. Согласно представленным сведениям, под ударом могут оказаться системы, обеспечивающие работу трёх действующих украинских АЭС.

Речь идёт прежде всего о распределительных устройствах, через которые атомные станции связаны с общей энергосистемой. Их повреждение может нарушить передачу вырабатываемого электричества в сеть и создать дополнительные проблемы для энергоснабжения страны.

Как сообщал Главред, сохраняется риск усиления российских обстрелов украинской территории. Кроме того, российские войска продолжают менять подход к проведению воздушных атак, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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