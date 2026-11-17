Что нельзя хранить в неотапливаемом гараже зимой. Какие вещи портятся из-за мороза и влаги и что нужно перенести в дом до наступления сильных холодов.

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Что нельзя хранить зимой в гараже / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что нельзя оставлять в гараже зимой

Какие продукты портятся из-за мороза

Как защитить вещи от холода и влаги

Гараж или садовый сарай часто используют для хранения вещей, которым не нашлось места в доме. Однако с наступлением холодов такие помещения могут стать опасными для многих предметов. Мороз, повышенная влажность и перепады температур способны испортить даже те вещи, которые кажутся устойчивыми к внешним условиям. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Kertészkedj.hu, особенно опасны неотапливаемые гаражи, где зимой температура опускается ниже нуля. В таких условиях жидкости замерзают, на поверхностях образуется конденсат, а грызуны ищут пищу и укрытие. Специалисты назвали 7 категорий вещей, которые лучше перенести в более тёплое место ещё до начала сильных морозов.

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Что нельзя хранить в неотапливаемом гараже зимой

1. Краски, герметики и клеи

Остатки краски после ремонта часто годами стоят в гараже. Однако низкие температуры могут сделать их непригодными для дальнейшего использования.

Особенно чувствительны к морозу краски на водной основе. При замерзании их компоненты могут расслаиваться, а после размораживания средство теряет первоначальную консистенцию.

Даже тщательное перемешивание не всегда помогает вернуть краске нужные свойства.

Подобные проблемы могут возникать с некоторыми клеями и герметиками. Их устойчивость к низким температурам зависит от состава, поэтому важно проверять рекомендации производителя.

Например, в технической документации Dulux для водной эмали указана температура хранения от +5 до +30 градусов.

Поэтому остатки краски и строительных материалов лучше хранить в сухом помещении, где температура не опускается ниже допустимой. Также важно плотно закрывать упаковку, чтобы предотвратить высыхание.

2. Консервы и домашние заготовки

Хранить консервированные продукты в гараже зимой также нежелательно. Если температура опускается ниже нуля, содержимое банок может замерзнуть и увеличиться в объеме.

Из-за этого металлическая тара иногда деформируется, а герметичность упаковки нарушается.

Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA), особую опасность представляют консервы с вздувшимися банками. Такая деформация может свидетельствовать не только о замерзании, но и о порче продукта, в частности в результате деятельности опасных бактерий.

Если банка вздулась, протекает или потеряла герметичность, её содержимое нельзя употреблять.

Если консервы случайно замерзли, но тара осталась целой и неповрежденной, продукт не обязательно нужно выбрасывать. В то же время его безопасность зависит от условий размораживания и дальнейшего хранения.

Не менее уязвимы и домашние заготовки в стеклянных банках. Замерзание жидкости может привести к появлению трещин в стекле или повреждению крышки.

Лучше всего хранить консервы в прохладной кладовой или подвале, где поддерживается стабильная температура выше нуля.

3. Напитки в бутылках и банках

Запасы минеральной воды, соков и газированных напитков нередко оставляют в гараже, особенно накануне праздников.

Однако во время сильных морозов такая привычка может привести к неприятным последствиям.

Когда вода замерзает, её объём увеличивается. Из-за этого пластиковые бутылки могут деформироваться, стеклянные - трескаться, а металлические банки - повреждаться.

Особенно опасно замерзание газированных напитков, поскольку изменение объема жидкости и давления внутри упаковки повышает риск ее разрыва.

Даже если бутылка осталась целой, после размораживания напиток может утратить свои вкусовые качества.

Поэтому напитки лучше хранить в кладовой, подвале без мороза или другом помещении со стабильной температурой.

4. Электроника и бытовая техника

Старые ноутбуки, телевизоры, принтеры и другие электронные устройства также часто отправляют в гараж.

Однако главной угрозой для них является не столько сам холод, сколько влажность и резкие перепады температур.

Когда охлажденное устройство переносят в теплую комнату, на его поверхности и внутри может образовываться конденсат.

Влага может вызвать коррозию контактов, повреждение электронных компонентов и даже короткое замыкание при включении.

Специалисты компании HomeServe рекомендуют не использовать гараж для длительного хранения чувствительной электроники.

Если технику уже пришлось оставить на холоде, после переноса в дом не стоит сразу подключать её к электросети.

Нужно дать устройству постепенно нагреться до комнатной температуры и убедиться, что на нем нет влаги. Это может занять несколько часов.

Особого внимания требуют рождественские гирлянды и электрические украшения. Хотя некоторые из них рассчитаны на использование при низких температурах, длительное пребывание во влажной среде может повредить контакты.

Для хранения таких вещей лучше использовать сухие пластиковые контейнеры.

5. Фотографии, книги и важные документы

Бумажные вещи особенно плохо переносят повышенную влажность.

В холодном гараже книги, фотографии, документы и старые альбомы могут постепенно впитывать влагу из воздуха.

В результате бумага деформируется, страницы склеиваются, а на поверхности может появиться плесень.

Особенно уязвимы старые фотографии, негативы и слайды. Под воздействием неблагоприятных условий они могут потерять цвет или получить повреждения, которые невозможно устранить.

Согласно рекомендациям компании SROA, ценные бумажные материалы следует хранить в сухих помещениях со стабильной температурой.

Личные документы, свидетельства, договоры и семейные фотоальбомы лучше хранить в шкафах внутри дома.

Кроме того, важные документы и незаменимые фотографии желательно отсканировать, чтобы иметь цифровые копии на случай повреждения оригиналов.

6. Корм для животных и сухие продукты

Гараж может показаться удобным местом для хранения больших упаковок корма для собак, кошек или птиц.

Однако такие запасы часто привлекают мышей и других грызунов.

Особенно легко вредители добираются до продуктов в бумажных пакетах, картонных коробках и тонкой пластиковой упаковке.

Проблема касается не только корма для домашних животных, но и муки, круп, макарон и других сухих продуктов.

Согласно рекомендациям страховой компании State Farm, продукты питания лучше не хранить в гаражах из-за риска появления вредителей.

Если другого места нет, корм необходимо пересыпать в плотно закрытые контейнеры из прочного пластика или металла.

Важно также регулярно проверять запасы на наличие следов грызунов.

Мыши могут не только портить продукты, но и перегрызать электрические провода, повреждать утеплитель и предметы, хранящиеся поблизости.

7. Моющие средства и бытовая химия

Жидкие моющие средства, кондиционеры для белья, средства для мытья окон и другая бытовая химия также могут пострадать от мороза.

Многие из этих продуктов содержат воду, поэтому при низких температурах они могут замерзнуть.

После размораживания некоторые средства могут расслаиваться, образовывать комки или терять свои свойства.

Кроме того, расширение замерзшей жидкости иногда повреждает пластиковые бутылки и другую упаковку.

В результате химические вещества могут вытечь, запачкать пол или повредить стоящие рядом предметы.

Специалисты советуют всегда проверять условия хранения, указанные производителем на упаковке. Для различных химических средств допустимая температура может существенно отличаться.

Если средство замерзло или изменило консистенцию, перед дальнейшим использованием необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя.

Что можно оставлять в гараже на зиму

Не все вещи требуют перемещения в теплое помещение. Многие предметы нормально переносят холод, если они защищены от чрезмерной влажности.

В частности, в неотапливаемом гараже обычно можно хранить:

Садовый инструмент

Велосипеды

Сухие дрова

Пластиковую садовую мебель

Пустые садовые шланги

Металлический инвентарь

Однако даже эти предметы желательно правильно подготовить к зимнему хранению.

Металлические инструменты нужно очистить и высушить, чтобы предотвратить появление ржавчины. Из садовых шлангов необходимо полностью слить воду, поскольку при замерзании она может повредить материал.

Деревянные и пластиковые предметы лучше размещать так, чтобы они не соприкасались с мокрым полом или стенами.

Перед наступлением морозов стоит проверить содержимое гаража и перенести чувствительные к холоду вещи в более безопасное место. Это поможет избежать порчи продуктов, повреждения техники и лишних затрат весной.

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