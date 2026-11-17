Чтобы не ждать целый день, пока высохнет любимая футболка, можно воспользоваться простым гостиничным приёмом.

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Как быстро высушить одежду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро высушить одежду с помощью обычного полотенца

Когда метод "бурито" лучше всего подходит для сушки белья

Почему не стоит сушить мокрые вещи на батарее

Зимой сушка выстиранной одежды может длиться много часов, особенно если в помещении прохладно и плохо циркулирует воздух. Однако есть простой способ ускорить процесс, для которого понадобится лишь большое сухое полотенце.

Главред расскажет, как с помощью простой гостиничной хитрости высушить белье в разы быстрее.

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Как быстро высушить одежду с помощью полотенца

Метод, который называют "бурито", помогает удалить значительную часть влаги из ткани ещё до того, как одежда попадёт на сушилку, пишет Deccoria. Его принцип прост: мокрую вещь заворачивают в сухое полотенце и прижимают, чтобы оно впитало лишнюю воду.

Для этого разложите большое сухое полотенце на ровной поверхности - например, на полу или столе. Сверху положите мокрую одежду и расправьте её, чтобы ткань как можно плотнее прилегала к полотенцу.

После этого скрутите полотенце вместе с одеждой в плотный рулон. Встаньте на него ногами и постепенно прижимайте по всей длине, двигаясь от одного края к другому. Благодаря давлению полотенце впитает воду из ткани.

Когда закончите, разверните полотенце и повесьте одежду на вешалку или сушилку. После такой процедуры вещи останутся влажными, но значительная часть воды уже будет удалена, поэтому они высохнут быстрее.

Этот способ особенно удобен, когда нужно срочно высушить одну вещь, например футболку, брюки или легкую блузку.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Почему не стоит сушить одежду на батарее

Зимой мокрые вещи часто кладут на радиаторы отопления, надеясь ускорить сушку. Однако вода из ткани испаряется и повышает влажность воздуха в комнате. Если помещение редко проветривать, это может создать благоприятные условия для появления плесени и пылевых клещей.

Чрезмерная влажность также может привести к отсырению стен и появлению неприятного запаха. Кроме того, одежда, которой накрывают радиатор, препятствует нормальному распространению тепла в комнате.

Поэтому лучше поставить сушилку рядом с батареей, оставив между ними пространство для циркуляции воздуха.

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