Кремль изменил позицию по участию Европы в мирных переговорах – Reuters

Помощник Путина Юрий Ушаков назвал условие, при котором Россия может согласиться на участие европейцев в мирных переговорах.

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Европейцев на переговорах по Украине пока не ждут / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ОП

Главное из заявления Ушакова:

Участие Европы в следующем раунде Москва не согласовывала

Дата новых переговоров пока не определена

Кремль ждет от европейцев "четкого сигнала"

Россия пока не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине. Это расходится с заявлениями американской стороны и планами ЕС сформировать европейскую переговорную команду.

Об этом журналистам заявил помощник главы страны-агрессора РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, передает Reuters.

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Ушаков не ссылался напрямую на слова американцев, однако дал понять, что расширение формата с Москвой не обсуждалось. Пока речь идет только о трехсторонних переговорах с участием России, Украины и США.

По его словам, дата следующей встречи еще не определена.

"Сейчас обсуждается проведение следующего раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад, и было договорено, что они продолжатся. Дата еще не согласована, как и расширение формата - некоторые люди об этом говорят, но с нами это не согласовано", - сказал Ушаков.

Чего Кремль ждет от европейцев

По словам помощника Путина, чтобы Европа присоединилась к переговорам, возможно, понадобится еще один раунд или даже несколько раундов трехсторонних встреч.

Участие европейцев, отметил Ушаков, зависит от того, получит ли Россия "четкий сигнал от европейцев о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести" в урегулирование.

Что говорили в США о формате переговоров

Заявление Ушакова противоречит словам спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после их переговоров в Москве. Ранее Кушнер написал в X, что европейских партнеров подключат к следующему раунду, сообщает Euronews.

"Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров, чтобы включить в него наших европейских партнеров", - написал Кушнер.

В ЕС тем временем уже определились с составом своей переговорной команды. На неформальном саммите в Дублине 13 ноября лидеры согласовали формат: страны E5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша), Еврокомиссия и Европейский совет, пишет Европейская правда.

Получат ли переговоры Украины и России новый импульс?

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду обратил внимание, что в Белом доме присматриваются к тому, кто может представлять Украину на переговорах.

"Кроме того, Зеленский остается для Трампа „персоной нон грата". Недаром на встречу с Меланией Трамп летели Арахамия и Лубинец. Вероятно, это те, кого Белый дом видит как представителей Украины, с которыми можно вести переговоры, возможно, и в рамках продолжения мирных переговоров", - отметил эксперт.

Мирные переговоры - новости

Как сообщал Главред, Австрия предложила наделить европейскую команду на переговорах мандатом из четырех направлений. Речь идет о политическом, безопасностном, гуманитарном и экономическом треках. Санкции в Вене предлагают сделать рычагом давления на Россию.

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала требования Кремля на переговорах абсурдными. Она заявила, что сначала нужно прекращение огня, а уже потом мирное соглашение. Среди рычагов ЕС она назвала санкции и замороженные активы.

СМИ выяснили, какие требования Россия выдвигает в отношении Европы. По данным журналистов, Кремль предлагает Вашингтону разделить Европу на сферы влияния. Кроме того, Москва требует от Британии отказаться от ядерной защиты других европейских стран.

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