Мандарины не будут гнить и засыхать: где их на самом деле нужно хранить

Как правильно хранить мандарины дома, чтобы они не гнили и не плесневели. Узнайте, где хранить цитрусовые, чтобы они оставались свежими до 2 недель.

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Как хранить мандарины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Где лучше всего хранить мандарины дома

Почему цитрусовые быстро покрываются плесенью

Как продлить свежесть мандаринов до 2 недель

С наступлением холодов мандарины становятся одними из самых популярных фруктов. Их часто покупают большими пакетами и оставляют в вазе на кухонном столе. Однако уже через несколько дней некоторые плоды могут стать мягкими или даже покрыться плесенью. Главред расскажет подробнее.

Причина заключается не только в качестве фруктов, но и в условиях их хранения. Как пишет Kertészkedj.hu, мандарины имеют тонкую кожуру, быстро теряют влагу и особенно чувствительны к повышенной температуре и избыточной влажности.

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Сколько дней можно хранить мандарины

Срок хранения мандаринов зависит от температуры и места хранения.

При благоприятных условиях в холодильнике целые плоды могут оставаться свежими примерно до 2 недель. Если же хранить их при комнатной температуре, они обычно сохраняют качество около 5–7 дней.

Наименее подходящими местами для хранения цитрусовых считаются теплая кухня, солнечное подоконье и места рядом с батареями отопления. Под воздействием тепла мандарины быстрее теряют влагу, их кожура морщится, а мякоть постепенно теряет сочность.

Видео о том, как правильно хранить мандарины, можно посмотреть здесь:

Где лучше всего хранить мандарины в холодильнике

Оптимальным местом для хранения мандаринов является отделение для овощей и фруктов в холодильнике.

В этом ящике обычно поддерживается более стабильная температура и более высокая влажность воздуха, что помогает предотвратить быстрое высыхание кожуры.

В то же время не стоит размещать цитрусовые вплотную к задней стенке холодильника. В некоторых моделях температура там может быть слишком низкой, из-за чего фрукты рискуют подмерзнуть и потерять свои вкусовые качества.

Почему мандарины быстро покрываются плесенью

Одной из главных причин появления плесени является скопление влаги.

Если оставить мандарины в плотно закрытом полиэтиленовом пакете, внутри может образовываться конденсат. Влага оседает на кожуре и создает благоприятную среду для развития грибков.

Подобная проблема возникает, когда фрукты лежат толстым слоем в глубокой миске. Нижние плоды прижимаются верхними, ухудшается циркуляция воздуха, а поврежденные мандарины начинают быстрее портиться.

Кроме того, специалисты не рекомендуют мыть цитрусовые перед хранением. Остатки воды на кожуре могут ускорить появление плесени.

Как правильно хранить мандарины, чтобы они дольше не портились

Чтобы продлить свежесть цитрусовых, стоит соблюдать несколько рекомендаций:

Переберите фрукты после покупки. Отделите поврежденные и подозрительно мягкие плоды от здоровых.

Отделите поврежденные и подозрительно мягкие плоды от здоровых. Не оставляйте мандарины в герметичном пакете. Лучше используйте сетку или пакет с вентиляционными отверстиями.

Лучше используйте сетку или пакет с вентиляционными отверстиями. Храните основную часть фруктов в холодильнике. Лучше всего подойдет ящик для овощей и фруктов.

Лучше всего подойдет ящик для овощей и фруктов. Не складывайте плоды в несколько слоев. В миске желательно размещать их не более чем в 1–2 ряда.

В миске желательно размещать их не более чем в 1–2 ряда. Не мойте мандарины заранее. Делайте это непосредственно перед употреблением.

Делайте это непосредственно перед употреблением. Регулярно проверяйте запасы. Если один мандарин начал портиться, его нужно сразу убрать.

Особое внимание следует уделять плодам, на которых появилась плесень. Даже если поражена лишь небольшая часть кожуры, такой мандарин лучше полностью выбросить. Грибок может проникать внутрь, поэтому простое удаление испорченной части не гарантирует безопасность фрукта.

Как выбрать свежие и сочные мандарины в магазине

Срок хранения цитрусовых во многом зависит от их состояния при покупке.

Прежде всего стоит обращать внимание на вес плодов. Мандарины, которые кажутся тяжёлыми для своего размера, обычно содержат больше сока.

Кожица должна быть целой, без плесени, мокрых пятен и значительных повреждений. Чрезмерно мягкие или сморщенные плоды могут свидетельствовать о длительном или неправильном хранении.

Если мандарины уже начали терять упругость, но не имеют признаков гниения или плесени, их можно использовать для приготовления сока, выпечки или домашнего джема.

Не стоит оставлять весь запас мандаринов в вазе на тёплом кухонном столе. Лучше положить туда только несколько плодов, которые планируете съесть в ближайшее время, а остальные хранить в холодильнике.

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