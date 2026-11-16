Россия запустила по Украине 158 дронов: ПВО сбила большинство, но есть попадания

Кратко:
- Россия атаковала Украину 158 дронами, 77 из них - реактивные
- ПВО сбила или подавила 131 вражескую цель
- Попадания зафиксированы в 19 местах, обломки – ещё в 11
В ночь на понедельник, 16 ноября, Россия атаковала Украину 158 ударными беспилотниками, и почти половина из них были реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 131 дрон, однако попадания зафиксированы в 19 точках, сообщили Воздушные силы.
Еще на 11 участках упали обломки сбитых целей. По состоянию на 08:00 несколько ударных дронов еще находились в воздухе, боевые действия продолжались.
Откуда запускали дроны
Атака началась в 18:00 15 ноября. Помимо Shahed, 77 из которых были реактивными, враг использовал беспилотники "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".
Дроны запускали с пяти направлений на территории России: из Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Еще две точки запуска расположены во временно оккупированном Крыму – Чауда и Гвардейское.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 защитники неба уничтожили 131 вражескую цель. Среди них – Shahed, в том числе 55 реактивных, а также "Герберы" и беспилотники других типов.
Почему Украине нужна собственная противоракетная оборона
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснял, что у Украины до сих пор очень ограниченный арсенал средств противодействия баллистическим ракетам.
"А вот баллистические ракеты могут перехватить только ЗРК Patriot и SAMP/T. Другие средства ПВО, даже истребители, их не перехватывают", - подчеркнул эксперт.
Говоря о том, почему Россия делает ставку именно на такие удары, Коваленко обратил внимание на сложность их обнаружения.
"Россияне сейчас делают ставку именно на баллистику, поскольку, во-первых, баллистические ракеты трудно перехватить, а, во-вторых, их не нужно привязывать к авиационному или морскому носителю, которых и так мало", - пояснил он.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
"Главред" писал, что 15 ноября российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения.
Армия страны-агрессора РФ в субботу, 14 ноября, нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате российской атаки 10 человек получили ранения, есть погибший, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Напомним, страна-агрессор Россия в пятницу, 13 ноября, нанесла удар по пятиэтажному дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, среди них - двое детей.
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