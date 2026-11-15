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Почему нельзя сушить одежду на батареях: эксперты указали на скрытую опасность

Инна Ковенько
15 ноября 2026, 22:42
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Сушить мокрую одежду на радиаторах кажется удобным решением зимой, однако такая привычка может иметь неприятные последствия для дома.
Как сушить одежду зимой
Как сушить одежду зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему не рекомендуется сушить мокрую одежду на батареях
  • Как сушка белья на радиаторах влияет на расходы на отопление
  • Где лучше сушить выстиранные вещи в холодное время года

В холодное время года многие сушат одежду прямо на радиаторах. Однако такой способ может увеличить расходы на отопление, способствовать появлению плесени в доме и даже повредить одежду.

Главред расскажет, почему стоит отказаться от этой привычки и где лучше сушить выстиранные вещи.

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Почему не стоит сушить одежду на батареях

Сушка одежды непосредственно на радиаторах может быть неэкономичной, пишет Express. Мокрая ткань препятствует нормальному распространению тепла в комнате, поэтому системе отопления приходится дольше работать, чтобы поддерживать комфортную температуру. В результате помещение прогревается медленнее, а расходы на энергию могут расти.

Эксперты назвали шесть основных причин, почему не стоит использовать радиаторы в качестве сушилок для одежды.

1. В помещении повышается влажность

Когда мокрая одежда лежит на горячем радиаторе, вода из ткани испаряется и попадает в воздух. Если комнату недостаточно проветривать, влажность будет постепенно расти. Это создает благоприятные условия для появления плесени и сырости.

Последствиями могут стать тёмные пятна на стенах и потолке, повреждение краски и ухудшение состояния отделки.

2. Ухудшается качество воздуха

Чрезмерная влажность в помещении может способствовать развитию плесени. Её споры способны вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием. Особенно внимательными следует быть семьям с детьми и людям, чувствительным к аллергенам.

3. Возрастает риск пожара

Одежда, которая соприкасается с горячими поверхностями или находится слишком близко к источнику тепла, может представлять пожарную опасность. Особенно рискованно оставлять вещи на радиаторах без присмотра, когда никого нет дома.

Как правильно сушить мокрую куртку
Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

4. Радиаторы могут повредиться

Постоянный контакт с влагой способствует коррозии металлических элементов радиатора. Со временем это может привести к появлению ржавчины и сокращению срока службы отопительного оборудования.

5. Увеличиваются расходы на отопление

Когда радиатор накрыт мокрой одеждой, тепло хуже распространяется по комнате. Из-за этого отопительной системе может потребоваться больше времени для прогрева помещения. Как следствие, растет потребление энергии и суммы в счетах.

Эксперт Энди Эллис из Posh.co.uk отмечает, что сушка вещей на батареях может дорого обходиться домохозяйствам. Дополнительные расходы возникают из-за менее эффективной работы отопления, а также возможного повреждения оборудования.

6. Портится одежда

Высокая температура может негативно влиять на волокна ткани. Если вещи долго находятся в контакте с горячей поверхностью, материал постепенно теряет прочность. Кроме того, на одежде могут появляться пятна, а цветные ткани иногда теряют насыщенность или линяют.

Где лучше сушить одежду зимой

Вместо радиаторов эксперты советуют использовать обычную сушилку для белья. Её стоит разместить в хорошо проветриваемой комнате, где воздух свободно циркулирует. Если есть возможность, сушилку можно поставить недалеко от радиатора, но не накрывать им вещи и не препятствовать распространению тепла.

Также не стоит развешивать слишком много одежды на одной сушилке. Между вещами нужно оставлять достаточно места, чтобы воздух проходил между ними, а влага испарялась быстрее. Регулярное проветривание поможет избежать избыточной влажности и затхлого запаха в комнате.

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