Почему нельзя сушить одежду на батареях: эксперты указали на скрытую опасность

Читайте в материале:
- Почему не рекомендуется сушить мокрую одежду на батареях
- Как сушка белья на радиаторах влияет на расходы на отопление
- Где лучше сушить выстиранные вещи в холодное время года
В холодное время года многие сушат одежду прямо на радиаторах. Однако такой способ может увеличить расходы на отопление, способствовать появлению плесени в доме и даже повредить одежду.
Главред расскажет, почему стоит отказаться от этой привычки и где лучше сушить выстиранные вещи.
Почему не стоит сушить одежду на батареях
Сушка одежды непосредственно на радиаторах может быть неэкономичной, пишет Express. Мокрая ткань препятствует нормальному распространению тепла в комнате, поэтому системе отопления приходится дольше работать, чтобы поддерживать комфортную температуру. В результате помещение прогревается медленнее, а расходы на энергию могут расти.
Эксперты назвали шесть основных причин, почему не стоит использовать радиаторы в качестве сушилок для одежды.
1. В помещении повышается влажность
Когда мокрая одежда лежит на горячем радиаторе, вода из ткани испаряется и попадает в воздух. Если комнату недостаточно проветривать, влажность будет постепенно расти. Это создает благоприятные условия для появления плесени и сырости.
Последствиями могут стать тёмные пятна на стенах и потолке, повреждение краски и ухудшение состояния отделки.
2. Ухудшается качество воздуха
Чрезмерная влажность в помещении может способствовать развитию плесени. Её споры способны вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием. Особенно внимательными следует быть семьям с детьми и людям, чувствительным к аллергенам.
3. Возрастает риск пожара
Одежда, которая соприкасается с горячими поверхностями или находится слишком близко к источнику тепла, может представлять пожарную опасность. Особенно рискованно оставлять вещи на радиаторах без присмотра, когда никого нет дома.
4. Радиаторы могут повредиться
Постоянный контакт с влагой способствует коррозии металлических элементов радиатора. Со временем это может привести к появлению ржавчины и сокращению срока службы отопительного оборудования.
5. Увеличиваются расходы на отопление
Когда радиатор накрыт мокрой одеждой, тепло хуже распространяется по комнате. Из-за этого отопительной системе может потребоваться больше времени для прогрева помещения. Как следствие, растет потребление энергии и суммы в счетах.
Эксперт Энди Эллис из Posh.co.uk отмечает, что сушка вещей на батареях может дорого обходиться домохозяйствам. Дополнительные расходы возникают из-за менее эффективной работы отопления, а также возможного повреждения оборудования.
6. Портится одежда
Высокая температура может негативно влиять на волокна ткани. Если вещи долго находятся в контакте с горячей поверхностью, материал постепенно теряет прочность. Кроме того, на одежде могут появляться пятна, а цветные ткани иногда теряют насыщенность или линяют.
Где лучше сушить одежду зимой
Вместо радиаторов эксперты советуют использовать обычную сушилку для белья. Её стоит разместить в хорошо проветриваемой комнате, где воздух свободно циркулирует. Если есть возможность, сушилку можно поставить недалеко от радиатора, но не накрывать им вещи и не препятствовать распространению тепла.
Также не стоит развешивать слишком много одежды на одной сушилке. Между вещами нужно оставлять достаточно места, чтобы воздух проходил между ними, а влага испарялась быстрее. Регулярное проветривание поможет избежать избыточной влажности и затхлого запаха в комнате.
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