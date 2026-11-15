Ограничения Starshield мешают сбивать 'Шахеды': Зеленский обратился к США

Украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 км/ч.

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Зеленский указал на проблему со Starshield / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды"

Перехватчики теряют связь на скорости 161 км/ч

Украина просит США и SpaceX снять ограничения до зимы

Российские "Шахеды" массово поражают украинские подстанции из-за ограничений скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на оккупированных территориях. Из-за этих ограничений отечественные дроны-перехватчики теряют связь с операторами и не могут догнать реактивные ударные дроны. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, связь обрывается, как только перехватчик разгоняется до 161 км/ч. Реактивные модификации "Шахедов" летят быстрее, поэтому украинские дроны просто не успевают за ними.

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Президент прямо связывает успех российских атак на энергетические узлы с техническими ограничениями с американской стороны.

"И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения по скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Зеленский.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько дронов использовала РФ за неделю

Только за текущую неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов. Последняя массированная атака затронула как минимум девять областей.

"Жестокие удары, которым трудно противостоять. Ночью и уже утром россияне наносили удары по объектам энергетики в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях", - подчеркнул глава государства.

Помимо энергообъектов, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской, Харьковской областях и в Запорожье. Удары также фиксировались в Донецкой и Киевской областях. Известно о 16 пострадавших.

Почему важно, чтобы ограничения были сняты

Зеленский надеется, что вопрос будет быстро решен, и связывает его с безопасностью страны в холодное время года.

"Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой", - подчеркнул он.

Президент поручил МИД, Минобороны и Офису президента как можно теснее сотрудничать с американской стороной и компанией SpaceX.

"Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", - подытожил Зеленский.

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Как сбои в работе Starshield влияют на ПВО

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорил, что ограничения скорости спутниковой связи не позволяют управлять реактивными дронами-перехватчиками в режиме реального времени, а это ослабляет противовоздушную оборону Украины.

По его словам, такие беспилотники должны лететь со скоростью более 350–420 км/ч, тогда как после сбоев в работе Starshield лимит составляет 160–200 км/ч.

"А если мы говорим о критически важных средствах, необходимых для защиты украинского неба, - это реактивные перехватчики, то есть беспилотники, которые должны взлетать и двигаться со скоростью более 350–420 километров в час, а у них есть ограничения по скорости, например, 160–200 км. И мы не можем автоматически управлять ими в режиме реального времени, что ослабляет нашу противовоздушную оборону", - подчеркнул он.

Starshield / Инфографика: Главред

Starlink в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что ограничения скорости Starlink и Starshield наносят удар по украинской противовоздушной обороне и сужают её возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Причины ограничений украинская сторона в настоящее время выясняет с партнерами в Соединенных Штатах.

Сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс потребовали от Илона Маска сохранить все документы, касающиеся ограничений, которые SpaceX ввела для Украины на пользование спутниковыми сервисами Starlink и Starshield. До 30 ноября миллиардер должен письменно подтвердить, что компания приняла все необходимые меры для сохранения документации.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

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