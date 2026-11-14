Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Многие используют обычные напольные сушилки, однако при недостаточной циркуляции воздуха одежда может долго оставаться влажной.

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Как сушить одежду после стирки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему обычной сушилки бывает недостаточно

Как организовать сушку с минимальными затратами

С наступлением осени сушка постиранных вещей превращается в настоящую проблему.

Частые дожди, высокая влажность и отсутствие возможности развесить белье на улице заставляют искать альтернативные способы, пишет Express.

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Многие используют обычные напольные сушилки, однако при недостаточной циркуляции воздуха одежда может долго оставаться влажной и приобретать неприятный затхлый запах.

Почему обычной сушилки бывает недостаточно

Развешенное в помещении белье постепенно отдает влагу окружающему воздуху. Если комната плохо проветривается, влажность повышается, а процесс высыхания замедляется. Особенно заметна эта проблема в небольших помещениях, где постоянно сушат одежду.

Более эффективным решением считается совместное использование сушилки и осушителя воздуха. Последний собирает избыточную влагу из помещения, благодаря чему создаются условия для более быстрого испарения воды из ткани. Кроме того, контроль влажности помогает уменьшить вероятность появления сырости и связанных с ней проблем.

Как организовать сушку с минимальными затратами

Для начала рекомендуется повторно отжать белье на максимально допустимых оборотах стиральной машины. Это позволит удалить больше воды еще до того, как одежда окажется на сушилке.

Затем вещи следует развесить с небольшими промежутками, чтобы между ними свободно проходил воздух. Сушилку можно расположить неподалеку от радиатора, не накрывая сам отопительный прибор одеждой и не препятствуя циркуляции тепла.

Рядом стоит установить осушитель воздуха, который будет собирать влагу, выделяющуюся при высыхании тканей. В результате белье будет сохнуть быстрее, а влажность в комнате не станет чрезмерно повышаться.

/ Инфографика: Главред

В чем секрет этого способа

Эффективность метода заключается в одновременном воздействии двух факторов: ускорении испарения влаги с поверхности одежды и ее удалении из воздуха. Чем суше окружающая атмосфера, тем активнее ткань отдает оставшуюся воду.

Таким образом, сочетание дополнительного отжима, правильного размещения вещей и осушителя позволяет организовать домашнюю сушку даже в холодный и дождливый сезон. При этом не приходится постоянно использовать электрическую сушильную машину или занимать одеждой все отопительные приборы.

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