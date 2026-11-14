Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

Активный кислород в теплой воде отбеливает ткань и удаляет загрязнения, не повреждая волокна.

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Какое домашнее средство спасет белую одежду от застарелых пятен / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как вывести старые пятна с белой одежды

Сколько времени держать вещи в растворе перкарбоната

Чем удалить следы вина, кофе и крови

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Даже застарелые пятна с белой одежды можно вывести за час без агрессивных средств: для этого достаточно трех столовых ложек перкарбоната натрия, известного как активный кислород, и теплой воды. Такой способ не ослабляет волокна ткани, в отличие от сильных пятновыводителей, сообщает Super Express.

На белых вещах заметно даже самое незначительное загрязнение, а сама ткань со временем седеет. Трудно избавиться от старых пятен, однако регулярное использование мощной бытовой химии ослабляет материал и в конечном итоге портит его.

Перкарбонат натрия - нетоксичное и полностью биоразлагаемое соединение карбоната натрия и перекиси водорода. При контакте с тёплой водой она выделяет активный кислород, который одновременно отбеливает, выводит пятна и дезинфицирует. Главное - обработать одежду ещё до основной стирки.

"Насыпьте три ложки перкарбоната в тёплую воду в миске и окуните в неё одежду. Примерно через час положите вещи в стиральную машину и постирайте как обычно. Когда они высохнут, будут чистыми, как новые", - советует издание.

Как и чем вывести пятна от жира / Инфографика: Главред

Смесь против вина, крови и ягод

Пятна от помидоров, ягод, красного вина или крови часто не исчезают даже после машинной стирки. Для таких случаев издание предлагает самодельное экологичное средство: нужно смешать четверть стакана средства для мытья посуды, четверть стакана перекиси водорода и полстакана соды.

Полученную смесь наносят на загрязнённые участки, оставляют на 30 минут, а затем стирают вещи в обычном режиме. Пятна от красного вина можно также обработать поваренной солью перед стиркой. Следы кофе и чая нельзя оставлять засыхать - для них лучше всего подходит уксус.

Как стирать белые вещи, чтобы они не серели

Перед стиркой белую одежду следует рассортировать и отделить вещи из деликатных тканей от белья, ориентируясь на указания производителя на этикетке. То, что выдерживает 60 градусов (чаще всего хлопковые блузки и белье), можно стирать вместе.

Свитеры и деликатные рубашки лучше стирать при более низкой температуре. Для белых вещей рекомендуют порошок или жидкое средство, предназначенное именно для такого типа тканей: такие моющие средства предотвращают посерение материала.

Смотрите видео о том, как вернуть белым вещам их белизну:

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