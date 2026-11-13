Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Будут ли магнитные бури 14–15 ноября 2026 года? NOAA прогнозирует низкую солнечную активность. Узнайте, возможны ли изменения геомагнитной обстановки

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О чем вы узнаете:

Какой будет солнечная активность 14–15 ноября

Ожидаются ли магнитные бури на выходных

Когда прогноз может измениться

В выходные, 14–15 ноября 2026 года, ожидается низкая солнечная активность. По предварительным прогнозам, магнитосфера Земли будет оставаться спокойной, поэтому сильных геомагнитных колебаний не предвидится. Главред расскажет подробнее.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на эти даты опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Специалисты следят за изменениями на Солнце и оценивают вероятность геомагнитных возмущений, которые могут влиять на магнитное поле Земли.

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Какой силы будут магнитные бури 14–15 ноября

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности с помощью К-индекса. Его значения колеблются от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее возмущение магнитного поля Земли.

По предварительным данным, в субботу и воскресенье, 14–15 ноября, существенного усиления геомагнитной активности не ожидается. Прогноз указывает на спокойное состояние магнитосферы, без условий для мощных магнитных бурь.

Низкая солнечная активность означает, что в эти дни не прогнозируется значительных геомагнитных возмущений. В то же время ситуация зависит от процессов на Солнце, которые могут меняться довольно быстро.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Может ли измениться прогноз магнитных бурь

Прогноз геомагнитной активности не является окончательным. Исследователи регулярно обновляют информацию о состоянии Солнца и магнитного поля Земли. Данные Центра прогнозирования космической погоды NOAA пересматриваются каждые три часа.

Точность прогноза зависит от того, насколько близко к ожидаемой дате он составлен. Наиболее достоверными считаются данные на сутки вперед, тогда как прогнозы на несколько дней могут корректироваться.

Поэтому предварительные показатели на 14–15 ноября ещё могут измениться. Чтобы получить актуальную информацию о геомагнитной ситуации, стоит следить за обновлениями прогноза накануне выходных и непосредственно в эти дни.

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