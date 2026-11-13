'Никаких сюрпризов': Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

Часть европейских лидеров опасается, что переговоры Трампа и Путина в Китае повторят сценарий саммита на Аляске.

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Мерц обратился к Трампу в связи с предстоящей встречей с Путиным / коллаж: Главред, фото: УНИАН, whitehouse.gov

Кратко:

Мерц призвал Трампа не устраивать сюрпризов на переговорах с Путиным

В ЕС опасаются повторения "Анкориджа"

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не устраивать "никаких сюрпризов" в отношении Украины во время запланированных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом он заявил в кулуарах встречи лидеров ЕС в Дублине, сообщает Sky News.

По его словам, некоторые участники встречи опасаются, что предстоящие переговоры могут превратиться во "второй Анкоридж".

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Он также призвал Белый дом не устраивать "сюрпризов" во время переговоров с Россией и продолжать координировать действия с Европой и Украиной.

"Поэтому я хочу четко донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать вместе с командой Европы и командой Украины", - подчеркнул Мерц.

Почему Трамп идет навстречу Путину

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.

По его словам, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

В частности, российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований в отношении Украины и европейской безопасности.

"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул он.

Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, издание BILD писало, что Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров состоится уже с участием Европы. Он также дал понять, что пауз в переговорном процессе не предвидится.

Европейские страны так и не определились, кто будет представлять их интересы на переговорах о прекращении войны России против Украины. Вопрос о едином представителе обсуждают лидеры 27 стран ЕС на саммите в Дублине, однако консенсуса по кандидатуре пока нет.

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