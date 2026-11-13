Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

Мария Николишин
13 ноября 2026, 16:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Часть европейских лидеров опасается, что переговоры Трампа и Путина в Китае повторят сценарий саммита на Аляске.
'Никаких сюрпризов': Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным
Мерц обратился к Трампу в связи с предстоящей встречей с Путиным / коллаж: Главред, фото: УНИАН, whitehouse.gov

Кратко:

  • Мерц призвал Трампа не устраивать сюрпризов на переговорах с Путиным
  • В ЕС опасаются повторения "Анкориджа"

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не устраивать "никаких сюрпризов" в отношении Украины во время запланированных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом он заявил в кулуарах встречи лидеров ЕС в Дублине, сообщает Sky News.

По его словам, некоторые участники встречи опасаются, что предстоящие переговоры могут превратиться во "второй Анкоридж".

видео дня

Он также призвал Белый дом не устраивать "сюрпризов" во время переговоров с Россией и продолжать координировать действия с Европой и Украиной.

"Поэтому я хочу четко донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать вместе с командой Европы и командой Украины", - подчеркнул Мерц.

Почему Трамп идет навстречу Путину

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.

По его словам, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

В частности, российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований в отношении Украины и европейской безопасности.

"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул он.

'Никаких сюрпризов': Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным
Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, издание BILD писало, что Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров состоится уже с участием Европы. Он также дал понять, что пауз в переговорном процессе не предвидится.

Европейские страны так и не определились, кто будет представлять их интересы на переговорах о прекращении войны России против Украины. Вопрос о едином представителе обсуждают лидеры 27 стран ЕС на саммите в Дублине, однако консенсуса по кандидатуре пока нет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Дональд Трамп встреча Путина и Трампа мирные переговоры Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

18:14Аналитика
"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

16:48Политика
Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

16:05Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ

У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ

Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

Последние новости

18:14

Путин предложил Украине новое перемирие: какой сценарий готовит Кремль на Донбассе

18:06

Не только бедность и неудача: почему наши предки боялись свистеть в доме

17:49

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

17:48

Украинская ПВО может столкнуться с проблемами из-за Starlink: Федоренко раскрыл детали

17:23

Плесень исчезнет без следа: простой трюк для идеальной чистоты в ваннойВидео

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
17:16

Против отца: Меган Маркл готова помогать полиции

17:00

Московская церковь больше не сможет проводить богослужения в двух храмах Лавры

16:55

Гороскоп Таро на сегодня 13 ноября: Ракам - избегать тем, Весам - не откладывать

16:48

"Никаких сюрпризов": Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

Реклама
16:37

Пиар НАБУ наносит ущерб имиджу Украины на переговорах с США и помогает Путину — Гайдай

16:30

"Двое уже звонили": Melovin раскрыл стоимость своего выступления на корпоративах

16:24

Смородина отблагодарит обильным урожаем: что нужно сделать с кустами в ноябреВидео

16:05

Евро и злотый просели, доллар пошел вверх: новый курс валют на 16 ноября

15:59

Степан Казанин рассказал о новом выпуске "Вечірнього Кварталу" и семейных традициях

15:32

Почему кошки трутся головой о руки хозяев: ответ удивит многихВидео

15:31

Названы голливудские актеры с самыми высокими гонорарами за сериалы

15:00

Морозы до -5 градусов и туманы: когда погода в Украине резко изменится

15:00

Зеленский провел совещание после атак: обсудили Starshield и ПВО

14:56

Терехов предложил засчитывать год работы в прифронтовых общинах как два года стажа: законопроект уже находится в Раде

14:55

Одна ложка на каждое яйцо: простой трюк делает яичницу невероятно пышной и кремовой

Реклама
14:39

Популярная британская актриса потеряла 27-летнюю дочь

14:34

ВСУ массированно ударили ракетами "Нептун" по РФ: что известно о последствиях атаки

14:28

Цветы появятся к праздникам: чем удобрить рождественник для пышного цветенияВидео

14:11

Плодовые деревья отблагодарят щедрым урожаем: что следует внести в почву в ноябре

14:00

Новые правила мобилизации и наказания за СОЧ: Корецкий анонсировал изменения

13:59

Украина укрепляет свои позиции на переговорах: командующий ДШВ назвал козырь

13:22

Реформа ТЦК в Украине: что на самом деле планируется изменить в работе военкоматов

13:20

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: загорелись квартиры, пострадали детиФото

13:10

Куры перестали нестись осенью: в чем причина и что делать хозяину

13:04

Пятница 13-е — день большой удачи: малоизвестный ритуал исполнит любое желание

12:59

Грецкие орехи портятся из-за одной ошибки: как сохранить урожай до следующего года

12:51

Кремль хочет не только Донбасс: какие требования выдвинула РФ на переговорах

12:44

Украинцам могут разрешить не платить за коммуналку: в Кабмине назвали условие

12:21

Пол будет сиять без дорогих средств: какой продукт из холодильника добавить в воду

12:13

Адаптивный волейбол стал частью программы реабилитации ветеранов в Киеве при поддержке благотворительного фонда BTN Foundation

12:04

Деревянный стол будет просто сиять: как легко удалить белые пятна от стакановВидео

12:00

"Меня завтра грохнут": Киркоров пытается накопить деньги, чтобы оставить детям

11:55

Что сказать другу, который потерял близкого человека, и чего нельзя делать

11:43

На Украину надвигается холодный фронт из Балтики: синоптик назвал даты ночных заморозков

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 14 ноября: Собакам - влечение, Быкам - ревность

Реклама
11:32

Галкин показал нереально красивого сына: что ему написали

11:24

В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова - что известно

11:24

Кошта, Каллас или Стубб: в ЕС спорят, кто поедет на мирные переговоры

10:55

Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

10:54

Бензин по 80 гривен и дешевле: когда на АЗС могут появиться новые цены

10:51

НАБУ и САП привыкли к комфортным условиям и гарантированным зарплатам вместо эффективной борьбы с коррупцией — Саакян

10:47

РФ атаковала институт травматологии в Киеве: что осталось от медучрежденияФото

10:24

Можно ли дарить чужие подарки и что делать, если вы ничего не купили

10:17

Отапливать весь дом или только одну комнату: что выгоднее для кошелькаВидео

09:54

Без Резерв+ и справок ТЦК: какие страны принимают украинцев после ужесточения правил в ЕС

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять