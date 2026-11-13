'Никаких сюрпризов': Мерц выдвинул Трампу требование перед встречей с Путиным

Кратко:
- Мерц призвал Трампа не устраивать сюрпризов на переговорах с Путиным
- В ЕС опасаются повторения "Анкориджа"
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не устраивать "никаких сюрпризов" в отношении Украины во время запланированных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. Об этом он заявил в кулуарах встречи лидеров ЕС в Дублине, сообщает Sky News.
По его словам, некоторые участники встречи опасаются, что предстоящие переговоры могут превратиться во "второй Анкоридж".
Он также призвал Белый дом не устраивать "сюрпризов" во время переговоров с Россией и продолжать координировать действия с Европой и Украиной.
"Поэтому я хочу четко донести наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать вместе с командой Европы и командой Украины", - подчеркнул Мерц.
Почему Трамп идет навстречу Путину
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.
По его словам, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.
В частности, российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований в отношении Украины и европейской безопасности.
"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул он.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, издание BILD писало, что Россия требует не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализации Молдовы. Такие условия относительно так называемого "нового европейского порядка безопасности" российские представители выдвинули в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров состоится уже с участием Европы. Он также дал понять, что пауз в переговорном процессе не предвидится.
Европейские страны так и не определились, кто будет представлять их интересы на переговорах о прекращении войны России против Украины. Вопрос о едином представителе обсуждают лидеры 27 стран ЕС на саммите в Дублине, однако консенсуса по кандидатуре пока нет.
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