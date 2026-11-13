Галкин показал нереально красивого сына: что ему написали

Гарри Галкин из милого мальчика превращается в красивого молодого парня.

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Максим Галкин показал сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

Как выглядит сын Максима Галкина

Что пишут ему в комментариях

Шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, показал в Instagram новое фото со своим сыном Гарри.

Мальчик на фото выглядит уже очень взрослым и высоким, практически догоняя своего звездного отца.

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В комментариях также расхвалили молодого парня и написали множество комплиментов звездному семейству. Сам Галкин фото никак не комментировал.

Галкин показал взрослого сына-красавца / Фото Instagram/maxgalkinru

"Какие красавцы", - написала Светлана Лобода.

"Яблоко и яблоня", - пишет Дмитрий Гордон.

Как прокомментировали фото Галкина / Скриншот

Галкин показал взрослого сына-красавца / Фото Instagram/maxgalkinru

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Как сообщал Главред, ранее принцесса Уэльская Кэтрин, которая в 2024 году столкнулась с онкологическим заболеванием, впервые за долгое время подробно рассказала о своем самочувствии и жизни после лечения.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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