Галкин показал нереально красивого сына: что ему написали

Кратко:
- Как выглядит сын Максима Галкина
- Что пишут ему в комментариях
Шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, показал в Instagram новое фото со своим сыном Гарри.
Мальчик на фото выглядит уже очень взрослым и высоким, практически догоняя своего звездного отца.
В комментариях также расхвалили молодого парня и написали множество комплиментов звездному семейству. Сам Галкин фото никак не комментировал.
"Какие красавцы", - написала Светлана Лобода.
"Яблоко и яблоня", - пишет Дмитрий Гордон.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".
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