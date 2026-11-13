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Кушнер анонсировал рекордный обмен пленными и вовлечение Европы в переговоры: детали

Дарья Пшеничник
13 ноября 2026, 08:12
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К следующему раунду мирных переговоров между Украиной и РФ присоединятся европейские страны, хотя серьезные разногласия между сторонами сохраняются.
Кушнер анонсировал рекордный обмен пленными и вовлечение Европы в переговоры: детали
США работают над организацией крупнейшего обмена пленными за всё время войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram/@V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • США готовят самый масштабный обмен пленными с начала войны
  • К следующему раунду переговоров присоединится Европа
  • В Вашингтоне признали, что серьезные разногласия сохраняются

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Соединенные Штаты работают над самым масштабным обменом пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Кроме того, Киев и Москва согласились расширить формат предстоящих переговоров и привлечь к ним европейские страны. Об этом заявил специальный представитель США Джаред Кушнер, подтвердив слова президента Владимира Зеленского, который ранее приветствовал участие Европы в следующем раунде, сообщает Reuters.

Американская сторона пока не раскрывает параметров готовящегося соглашения. Неизвестно ни количество людей, которые могут выйти на свободу, ни сроки. Свою позицию Кушнер изложил в соцсети X.

"Мы работаем над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за всё время войны; это позволит тысячам людей вернуться к своим семьям", - написал Кушнер.

До сих пор рекордной считалась договоренность, достигнутая в Стамбуле в мае 2025 года. Тогда стороны согласились обменять по 1000 пленных, и это был единственный конкретный результат первых за более чем три года прямых переговоров. Последний крупный обмен с участием американских посредников состоялся в феврале 2026 года после переговоров в Абу-Даби. Тогда стороны освободили по 157 военнопленных, то есть в общей сложности 314 человек. Американскую делегацию на тех переговорах возглавляли специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Европа за столом переговоров

Привлечение европейских государств меняет повестку дня мирного процесса. До сих пор в центре внимания были прежде всего территориальные споры между Киевом и Москвой.

По словам Кушнера, более широкий круг участников позволит параллельно с вопросами территорий обсуждать и общую архитектуру безопасности в Европе после завершения войны. Вашингтон, по его оценке, воодушевлен достигнутым прогрессом. Однако спецпредставитель признал, что между сторонами до сих пор остаются серьезные разногласия.

Гарантии вместо перемирия

Отдельно американский переговорщик обозначил, что, по мнению Вашингтона, необходимо для окончательного завершения боевых действий. Речь идет не только о прекращении огня, но и о мерах предосторожности против нового конфликта.

Кушнер подчеркнул, что для этого необходимы надежные гарантии безопасности и обязательства обеих сторон по деэскалации. Именно они, по его словам, должны снизить риск повторной войны в будущем.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как РФ использовала переговоры в Абу-Даби

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия претендует на территории Украины далеко за пределами Донбасса и не отказывается от максималистских требований.

В частности, на переговорах в Абу-Даби представители страны-агрессора пытались навязать американской и украинской делегациям вымышленную картину фронта, чтобы выбить из Киева новые территориальные уступки.

Аналитики считают, что Москва и в дальнейшем будет делать ложные заявления о продвижении по всей линии фронта, чтобы заложить свою вымышленную карту в основу будущих переговоров по территориям.

"Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября встретился со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ирландском Дублине.

Накануне спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября провели переговоры с диктатором Владимиром Путиным в Москве и по их итогам объявили о новом раунде трехсторонних переговоров. Уиткофф оптимистично оценил беседу в российской столице.

Во время встречи с Уиткоффом и Кушнером Путин высказался против обсуждения так называемых "серых зон" и заявил, что Москва признает лишь один вариант разграничения. По его словам, для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие недели к переговорам между Украиной, США и страной-агрессором Россией о завершении войны непосредственно присоединится Европа. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби должна состояться техническая встреча в расширенном формате - с участием всех четырёх сторон.

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