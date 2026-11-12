Путин хочет повторить сценарий Олешок в Константиновке: у Зеленского ответили

Кремль предлагает организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру предыдущей операции в Херсонской области.

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Путин предложил Виткоффу и Кушнеру перемирие в Константиновке / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 24-я ОМБр

Что известно:

Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке

В Кремле предлагают действовать по примеру предыдущей операции в Олешках

В администрации Зеленского напомнили, что под прикрытием миссии РФ перебрасывала технику и ротировала военных

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру предыдущей операции в оккупированных Олешках.

В Офисе президента Украины скептически отнеслись к предложению Кремля. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам напомнил, что во время предыдущей гуманитарной операции в Олешках российские военные воспользовались ею в своих интересах.

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"Ну, учитывая, что в Олешки они завезли технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, чего они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали", - заявил Литвин.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона должна выяснить все обстоятельства и детали российского предложения.

Чем было выгодно перемирие в Олешках для Кремля

Военный обозреватель Богдан Мирошников, слова которого привело "Радио Свобода", еще во время перемирия предупреждал, что пауза играет на руку оккупантам.

"То, что враг получил возможность за неделю сделать больше, чем за последние два года, - факт", - отметил он.

Олешки / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин 12 ноября встретился в Кремле со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В частности, диктатор предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешек. Он утверждает, что российские войска контролируют город и готовы гарантировать безопасность такой операции.

Ранее сообщалось, что в России отвергли возможность обмена территориями с Украиной и заявили, что мирное соглашение возможно только на условиях Москвы. Представитель Кремля также выдвинул идею создания новой системы безопасности в Европе, которую сравнил с Ялтинской конференцией. Об этом заявил помощник диктатора и военного преступника Путина, а также глава российской переговорной группы в Абу-Даби Владимир Мединский.

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