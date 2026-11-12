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РФ несет колоссальные потери, но усиливает террор: резкое заявление Рютте

Мария Николишин
12 ноября 2026, 15:40
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Генеральный секретарь Альянса обвинил Кремль в попытках сломить волю украинцев ударами по городам и расшатать Европу диверсиями.
РФ несет колоссальные потери, но усиливает террор: резкое заявление Рютте
Рютте озвучил потери РФ за месяц / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Главное из заявления Рютте:

  • Потери РФ за месяц почти такие же, как у США за 14 лет во Вьетнаме
  • Путин наносит удары по городам, чтобы сломить волю украинцев
  • За каждую гибридную атаку Запад усиливает помощь Украине

В последнее время страна-агрессор Россия теряет в Украине более 40 000 военных убитыми и ранеными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Форуме атлантического будущего.

"США за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 000 военнослужащих. Здесь за один месяц Россия потеряла 40 000 погибших или тяжело раненых. А в октябре, по предварительным данным, это число могло вырасти до более чем 50 000. 50 000 за один месяц", - заявил он.

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Как Путин пытается "сломить" Украину

Рютте добавил, что на фоне неудач на фронте Путин пытается сломить волю Украины к борьбе, нападая на гражданское население.

"Он обстреливает украинские города ракетами и беспилотниками, пытаясь уничтожить критически важную инфраструктуру, пока мы приближаемся к зиме", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

РФ несет колоссальные потери, но усиливает террор: резкое заявление Рютте
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Какая цель диверсий РФ в Европе

Он также отметил, что РФ усиливает свою диверсионную деятельность в Европе. Цель Кремля - попытка дестабилизировать западные общества и сорвать поддержку Украины. Для этого оккупанты используют поджоги, инциденты с дронами, кибератаки и другие злонамеренные действия.

"Но давайте будем откровенными. Он потерпит неудачу. За каждую гибридную атаку России против наших стран мы направляем Украине еще больше поддержки. Члены НАТО быстро увеличивают инвестиции в оборону, чтобы расширить вооруженные силы и продолжать защищать каждый сантиметр территории союзников", - подытожил Рютте.

Почему Путин не хочет заканчивать войну

Дипломат Владимир Огрызко отмечал, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к завершению войны против Украины даже на условиях компромисса.

По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определенных успехов на фронте или получить преимущества в ходе переговоров.

"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Ведь заключение любого мира - это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично). Ведь тогда Путину придётся отвечать на тысячи неудобных вопросов: что происходит в России, с чего россияне начинали и к чему пришли, как жить дальше, кто виноват и что делать", - сказал он.

Потери РФ в войне - что известно

Как сообщал Главред, издание The Economist писало, что потери российской армии в 2026 году могут достичь около 230 тысяч погибших - это станет самым высоким годовым показателем с начала полномасштабного вторжения.

По данным Генштаба ВСУ, в октябре Россия потеряла 54 400 военнослужащих убитыми или тяжело ранеными. Это самый высокий ежемесячный показатель с 2022 года. Кроме того, уже четвертый месяц подряд потери противника превышают 40 тысяч человек.

Также известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия могла потерять от 374 до 770 тысяч погибших военнослужащих. Если учесть раненых, общее количество потерь РФ может достигать 2,1 млн человек.

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