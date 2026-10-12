РФ бросает войска в "зоны поражения": в НАТО ошеломили данными о потерях за сентябрь

За тот же период потери украинских сил составили примерно в десять раз меньше.

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НАТО оценило потери РФ в сентябре / Коллаж: Головред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генштаб ВСУ/Facebook

Кратко:

Потери РФ за месяц превысили 50 000 человек

До 28 000 российских военных погибли

ВСУ отбили более 125 квадратных километров

Россия за прошлый месяц потеряла в Украине более 50 000 человек, из которых до 28 000 военнослужащих погибли. Эти показатели многократно превышают потери Сил обороны Украины, которые за аналогичный период составили около 5 000 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, говорившего на условиях анонимности.

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Причина такой диспропорции - сама тактика наступления российского командования. По оценке собеседника агентства, армия РФ пытается продвигаться, бросая пехоту в "зоны поражения", насыщенные беспилотниками, минными заграждениями, артиллерией и другими средствами обороны.

Эти потери пришлись на критический для Москвы момент. Удары украинских сил продолжают выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы и дата-центры, а наземные операции позволили отбить более 125 квадратных километров территории.

Цена войны для Кремля

Финансовая нагрузка на российскую экономику также растет быстрее, чем планировалось. Расходы на оборону в этом году, по прогнозам, приблизятся к 17 триллионам рублей - около 199 миллиардов долларов. Это примерно на 40% больше, чем предусматривал первоначальный план, обнародованный правительством РФ в конце 2025 года.

О политическом измерении этой ситуации ранее говорил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер. По его оценке, война, начавшаяся в феврале 2022 года, создала динамику, при которой Владимиру Путину сложно её завершить, не заплатив при этом политическую цену.

Расхождения в оценках потерь

Публичные подсчёты потерь российской армии существенно различаются в зависимости от источника. В июле заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса сообщал о 43 000 россиян, убитых или раненых на поле боя.

Проверить эти данные независимо невозможно: Кремль не обнародует ни статистику потерь, ни показатели вербовки в армию.

Возможно ли скорое окончание войны

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно скорого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.

Он обратил внимание на усталость и истощение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По его словам, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.

"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - подчеркнул "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области. Отмечается, что оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Пологовском районе Запорожской области. Враг продвинулся в районе села Горкое Воздвижской общины.

Главред писал, что 7 октября аналитики DeepState также сообщали о продвижении оккупантов вблизи поселка Цветково Васильевского района Запорожской области.

Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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