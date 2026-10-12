РФ бросает войска в "зоны поражения": в НАТО ошеломили данными о потерях за сентябрь

Кратко:
- Потери РФ за месяц превысили 50 000 человек
- До 28 000 российских военных погибли
- ВСУ отбили более 125 квадратных километров
Россия за прошлый месяц потеряла в Украине более 50 000 человек, из которых до 28 000 военнослужащих погибли. Эти показатели многократно превышают потери Сил обороны Украины, которые за аналогичный период составили около 5 000 человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, говорившего на условиях анонимности.
Причина такой диспропорции - сама тактика наступления российского командования. По оценке собеседника агентства, армия РФ пытается продвигаться, бросая пехоту в "зоны поражения", насыщенные беспилотниками, минными заграждениями, артиллерией и другими средствами обороны.
Эти потери пришлись на критический для Москвы момент. Удары украинских сил продолжают выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы и дата-центры, а наземные операции позволили отбить более 125 квадратных километров территории.
Цена войны для Кремля
Финансовая нагрузка на российскую экономику также растет быстрее, чем планировалось. Расходы на оборону в этом году, по прогнозам, приблизятся к 17 триллионам рублей - около 199 миллиардов долларов. Это примерно на 40% больше, чем предусматривал первоначальный план, обнародованный правительством РФ в конце 2025 года.
О политическом измерении этой ситуации ранее говорил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер. По его оценке, война, начавшаяся в феврале 2022 года, создала динамику, при которой Владимиру Путину сложно её завершить, не заплатив при этом политическую цену.
Расхождения в оценках потерь
Публичные подсчёты потерь российской армии существенно различаются в зависимости от источника. В июле заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса сообщал о 43 000 россиян, убитых или раненых на поле боя.
Проверить эти данные независимо невозможно: Кремль не обнародует ни статистику потерь, ни показатели вербовки в армию.
Возможно ли скорое окончание войны
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно скорого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.
Он обратил внимание на усталость и истощение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По его словам, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.
"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - подчеркнул "Мадяр".
Ситуация на фронте – последние новости
Напомним, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области. Отмечается, что оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Пологовском районе Запорожской области. Враг продвинулся в районе села Горкое Воздвижской общины.
Главред писал, что 7 октября аналитики DeepState также сообщали о продвижении оккупантов вблизи поселка Цветково Васильевского района Запорожской области.
Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории к востоку от Волчанска в Харьковской области.
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Об источнике: Bloomberg
Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
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