На оккупированной Луганщине мощные "прилеты": бушует пожар, армия РФ под ударом

Кратко:
- Оккупированная Луганщина оказалась под ударом Сил обороны Украины
- В результате ночной атаки, вероятно, поражено место расположения оккупантов
В ночь на 12 октября на временно оккупированной территории Луганской области прогремели взрывы. Силы обороны нанесли массированные удары в районе Хрустального.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Он сообщает о как минимум трех очагах возгорания и масштабном пожаре.
"По сообщениям местных жителей, под ударом оказалось место дислокации российских военных", - говорится в сообщении.
Местные оккупационные власти пока не прокомментировали атаку Сил обороны, но в пропагандистских каналах уже сообщили об атаке дронов на Краснодонский, Лутугинский, Славяносербский районы Луганской области, а также на города Луганск, Брянка, Кировск, Стаханов, Первомайск и другие.
Видео последствий ударов Сил обороны по оккупированной Луганской области можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.
Как Украина может давить на РФ дальнобойными ударами
Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, Украина может сдерживать российские удары по своей территории из-за поражения ключевых объектов в Москве. Для реализации такого сценария Киеву нужно баллистическое оружие.
Подобный подход Свитан называет "иранской защитой". Его суть состоит в использовании дальнобойного оружия для давления на наиболее чувствительные для противника точки.
Удары СОУ по объектам РФ в Луганской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что в июне в Станице Луганской была атакована железнодорожная инфраструктура. Также в ряде населенных пунктов Луганской области после атаки пропало электроснабжение.
Ранее, в мае, Служба безопасности Украины и Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удары по эшелону и резервуарам с топливом оккупантов РФ в Луганской области.
Накануне, в апреле, стало известно, что в районе Алчевска в Луганской области были нанесены удары по базам ремонта и обслуживания техники российской оккупационной армии.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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