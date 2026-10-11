Трамп вновь обещает перемирие, но есть нюанс: что на самом деле стоит за его заявлениями

Заявления Трампа о прекращении ударов по энергетическому сектору могут иметь и внутриполитическую подоплеку, связанную с ситуацией в США

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Энергетическое перемирие Трампа / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, МЧС, РФ, ГСЧС

Главное из заявлений Чаленко:

Россия пока не подала сигналов о готовности к энергетическому перемирию

Выборы могут стать поводом для длительного прекращения боевых действий

Заявления Трампа о мире могут быть реакцией на резонанс вокруг дизельного соглашения

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии с Россией пока не свидетельствуют о реальном прогрессе в этом вопросе. Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Москва остановит атаки на украинские энергетические объекты, однако подтверждения готовности Кремля к таким договоренностям пока нет.

Как рассказал в интервью "Главред" глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, нынешнее заявление Трампа практически не отличается от его сообщения от 14 сентября. По словам эксперта, пока Россия не подаст соответствующих сигналов, говорить о начале энергетического перемирия преждевременно.

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"Прямо сейчас, когда Трамп это написал, на столицу направляются 45 реактивных "Шахедов", в частности на энергетические объекты. Поэтому серьезно относиться к его заявлению на данный момент не стоит", - заявил Чаленко.

Он подчеркнул, что Украина и раньше была готова к энергетическому перемирию при условии прекращения российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В таком случае Киев также прекратил бы атаки на российские НПЗ.

"Если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать. Но на данный момент это лишь заявление Трампа - и ничего больше. Ничего нового не произошло. То же самое было и 14 сентября", - пояснил эксперт.

Что могло повлиять на заявления Трампа об энергетическом перемирии

Чаленко предположил, что на позицию американского президента могли повлиять удары по инфраструктуре российской компании "Яндекс". По его словам, Украина поразила три из пяти её дата-центров.

"Возможно, свою роль сыграло то, что мы поразили три из пяти дата-центров "Яндекса". Еще немного - и там всё пойдёт ко дну. А это системообразующий бизнес, от которого на самом деле зависит очень многое", - сказал эксперт.

Почему Зеленский снова заговорил о выборах во время перемирия

Комментируя заявление Владимира Зеленского о возможности проведения выборов в случае двухмесячного перемирия, Чаленко связал актуализацию этого вопроса с требованием Трампа о смене президента Украины.

"Потому что Трамп потребовал смены президента, и пришлось вновь актуализировать наши старые позиции. Трамп по 150 раз начинает говорить одно и то же, а нам по 150 раз приходится в ответ озвучивать старые позиции. Напомню, что в мирном плане Трампа одним из пунктов является проведение выборов", - объясняет Чаленко.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

В то же время он обращает внимание на юридическую несогласованность. По словам эксперта, Конституция предусматривает 90 дней для внеочередных президентских выборов и 100 - для очередных, тогда как двухмесячный срок касается только досрочных выборов в Верховную Раду. Чаленко считает, что в Офисе президента, скорее всего, уже лежит готовый законопроект, к которому пока не прикасалась рабочая группа под руководством Корниенко, занимающаяся подготовкой первых послевоенных выборов.

Аналитик не исключает, что Киев делает ставку на гораздо более широкий сценарий, чем временная защита энергосистемы.

"Возможно, расчет заключается в том, чтобы зимний период стал временем предвыборной кампании, а пушки вообще замолчали. Тогда мы действительно сможем провести выборы даже не весной, а, условно говоря, где-то в феврале", - предположил Чаленко.

Главное преимущество такого подхода, по оценке эксперта, заключается в том, что он не оставляет Москве пространства для маневра.

"Нужно выходить за рамки энергетического или иного секторального перемирия. Россияне всегда ищут объяснения и поводы, почему они его нарушают. А когда возникает тема выборов, тогда, хочешь не хочешь, нужно полностью прекратить боевые действия", - подчеркнул он.

Остановит ли энергетическое перемирие все российские удары

По словам Чаленко, энергетическое перемирие будет касаться лишь определенных категорий объектов и не будет означать прекращение всех боевых действий.

По его словам, для обсуждения условий энергетического и морского перемирия должна состояться трехсторонняя встреча на техническом уровне в Абу-Даби. Именно в ходе таких переговоров стороны должны определить конкретные категории объектов, на которые будут распространяться договоренности.

"Нельзя просто объявить: „У вас энергетическое перемирие - и все замолчат". Все это должно быть детально проработано, причем даже не столько в политической подгруппе, сколько в военной", - пояснил эксперт.

Он также предположил, что новое заявление Трампа могло быть связано с возможными сигналами из Москвы о готовности к встрече в Абу-Даби. Однако, по словам Чаленко, досрочный отъезд украинской переговорной группы из Майами и то, что запланированное на 10 октября не состоялось, также являются важными сигналами.

При чем здесь дизельное соглашение

Еще один мотив Белого дома эксперт связывает с политической ситуацией в самих Штатах.

"Надо понимать, что нынешние заявления Трампа рассчитаны также на внутреннюю американскую аудиторию. Многие, даже среди республиканцев, не восприняли адекватно дизельное соглашение и все, что сейчас происходит. Мы видим, какой резонанс это вызвало", - отмечает Чаленко.

Разговоры о мире и отказе Украины от ударов по НПЗ, по его мнению, могут дать информационный эффект и повлиять на ожидания относительно стабилизации цен на дизельное топливо.

"Нужно дождаться позиции России и посмотреть, что она будет делать. Если с российской стороны поступит подтверждение, тогда уже можно будет говорить, что такая договоренность действительно продвигается", - подчеркнул аналитик.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп в своейсоциальной сети Truth Socialзаявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, о котором объявил Трамп, сообщает Axios. При этом Украина готова согласиться на энергетическое перемирие, если Россия тоже прекратит удары, добавил он.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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