Путин на "Валдае" проговорился о новой стратегии войны — чего ждать Украине

Война России с Западом может выйти за пределы Украины. Горбач объяснил, почему кремлевская стратегия предполагает длительную конфронтацию и чем это чревато.

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Путин на Валдае - какую стратегию войны против Запада раскрыл Кремль / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Горбач объяснил, почему война РФ может выйти за пределы Украины

Путин готовит россиян к длительному противостоянию с Западом

Страны Балтии и Калининград оказались в контексте новых угроз

Страна-агрессор Россия готовится к длительному противостоянию с Западом, в котором Украина остается лишь одним из театров военных действий. Риторика Владимира Путина на форуме "Валдай" свидетельствует о том, что Кремль не ограничивает свои цели завершением войны против Украины, а настраивает российское общество на затяжную конфронтацию с Европой и другими западными странами. Об этом сообщил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду.

Какую стратегию реализует Кремль в войне

Рассматривать действия российского руководства исключительно через призму избирательных кампаний или краткосрочных политических расчетов недостаточно. По мнению Горбача, выступления Путина, начиная с Мюнхенской конференции 2007 года и до нынешнего форума "Валдай", позволяют проследить последовательность его стратегических намерений.

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"В демократических странах мы привыкли жить от выборов к выборам и объяснять политические действия определенными электоральными целями. Но это работает только тогда, когда мы считаем, что Путин - не стратег, а тактик", - отметил Горбач.

По оценке аналитика, нынешняя российская риторика формирует представление о войне как о вынужденном ответе на внешние угрозы. Такой подход позволяет Кремлю оправдывать собственные военные действия перед российской аудиторией и международным сообществом.

Зачем Путин представляет агрессию как оборону

Одним из ключевых элементов кремлевской политики Горбач называет перестановку причин и следствий войны. Российский президент представляет действия своей страны как реакцию на якобы агрессивные намерения противников, хотя именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Её можно сформулировать как "оборону". Он говорит: "На нас напали", хотя все знают, что на самом деле это он напал. Но в том нарративе, который он доносит до россиян и всего мира, все наоборот", - подчеркнул Горбач.

Эксперт обращает внимание, что эта логика не ограничивается оправданием вторжения в Украину. Кремль использует гипотетические сценарии возможного присутствия сил НАТО, чтобы представлять собственные агрессивные решения как превентивные меры. Такая аргументация помогает властям объяснять необходимость дальнейшего военного противостояния.

Почему война может не ограничиться Украиной

Горбач считает, что главным противником в кремлевской картине мира является не только Украина, но и Запад в целом. Украинская территория в этой концепции выступает пространством, где происходит более широкое противостояние, а европейские государства становятся отдельным направлением российского политического давления.

"Украина рассматривается лишь как поле боя, а противником, с которым они на самом деле ведут войну, является Запад. На данном этапе - прежде всего Европа, которую они обвиняют во всех грехах, поскольку сейчас ведут переговоры с американцами", - заявил Горбач.

По словам аналитика, на фоне переговоров Москвы с США особого внимания заслуживают высказывания российского руководства о странах Балтии и Калининграде. Эта риторика, по его мнению, свидетельствует о более широком географическом контексте российских стратегических намерений.

Чем опасна логика Путина для Европы

Оценивая дальнейшие шаги Кремля, Горбач призывает учитывать не только имеющиеся военные ресурсы России, но и то, как российское руководство трактует возможные события. Даже неудачное столкновение с силами НАТО, по его оценке, может быть использовано властями для усиления изоляции страны и сохранения действующего политического режима.

"Даже если РФ нападет на НАТО и получит отпор, это тоже пойдет на пользу логике Путина, ведь позволит ему зарыться в РФ и превратить ее в некий аналог Северной Кореи - Северную Евразию - и сохранить свой режим. Поэтому мы стоим на пороге выхода тотальной войны за пределы украинского фронта", - предупредил Горбач.

НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны путем переговоров пока недостижимо. Он предупредил, что шансов на переговоры нет, и выразил обеспокоенность эскалацией конфликта. Он также отметил, что боевые действия зашли в стратегический тупик и что Россия требует полного контроля над Донбассом.

В ответ президент Владимир Зеленский призвал усилить экономическое давление на Россию и открыть Украине доступ к Starlink над российской территорией. Зеленский также настаивал на ужесточении санкций против России, в частности чтобы ограничить её доступ к технологиям и производству оружия.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что Россия сигнализирует о намерениях расширить войну за пределы Украины. Он пояснил, что новый театр боевых действий приведет к переброске ресурсов с украинского фронта. По его словам, в случае победы Запада внимание и ресурсы могут сместиться на новые направления, что повлияет на интенсивность боевых действий в Украине.

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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