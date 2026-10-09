"Новый театр военных действий": РФ хочет расширить войну, как изменится фронт

Что сказал Горбач:
- Если Европа выиграет войну против РФ, это сыграет на руку Украине
- Надеяться на прекращение войны в случае нападения РФ на Европу не стоит
- Успех Украины в войне зависит от успеха Запада
Страна-агрессор Россия продолжает сигнализировать о намерениях расширить войну за пределы Украины. В случае реализации оккупантами такого плана ситуация на украинском фронте может измениться.
Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, если Запад победит армию РФ, это будет выгодно для Украины.
"Внимание мировой прессы и международная активность перенесутся на новый театр боевых действий. Россия будет вынуждена перебрасывать много ресурсов именно туда, и брать их будет, в частности, с украинского фронта", - пояснил эксперт.
Однако, несмотря на это, Украина не останется в стороне. Война не остановится, хотя может стать менее интенсивной.
"А возможно, нам это только покажется из-за того, что все внимание будет направлено на новый фронт. Однако надеяться, что сам факт начала войны в Европе автоматически спасет нас и остановит войну против Украины, не стоит. Стоит надеяться, что Запад в этой войне победит. В таком случае вместе с ним победит и Украина", - отметил Горбач.
Война РФ против Европы - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия устраивает теракты и провокации, чтобы расшатать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюз и НАТО.
Ранее сообщалось, что агрессивная риторика Кремля и очередные ядерные угрозы Владимира Путина свидетельствуют о сознательном повышении градуса напряжения в противостоянии с Западом. На фоне активного роста военных расходов РФ и её особого внимания к Балтийскому региону всё острее встаёт вопрос о рисках прямого столкновения между Россией и НАТО.
Накануне стало известно, что ядерные угрозы Кремля остаются инструментом давления, а их дальнейшее развитие определит поведение стран Альянса. При этом частичный уход американских войск из Европы в Москве могут воспринять как сигнал к действию.
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О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
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