"Новый театр военных действий": РФ хочет расширить войну, как изменится фронт

Эксперт объяснил, к каким последствиям для Украины может привести стремление Кремля начать войну за пределами Украины.

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Эскалация со стороны РФ против Европы может повлиять на ситуацию в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Горбач:

Если Европа выиграет войну против РФ, это сыграет на руку Украине

Надеяться на прекращение войны в случае нападения РФ на Европу не стоит

Успех Украины в войне зависит от успеха Запада

Страна-агрессор Россия продолжает сигнализировать о намерениях расширить войну за пределы Украины. В случае реализации оккупантами такого плана ситуация на украинском фронте может измениться.

Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, если Запад победит армию РФ, это будет выгодно для Украины.

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"Внимание мировой прессы и международная активность перенесутся на новый театр боевых действий. Россия будет вынуждена перебрасывать много ресурсов именно туда, и брать их будет, в частности, с украинского фронта", - пояснил эксперт.

Однако, несмотря на это, Украина не останется в стороне. Война не остановится, хотя может стать менее интенсивной.

"А возможно, нам это только покажется из-за того, что все внимание будет направлено на новый фронт. Однако надеяться, что сам факт начала войны в Европе автоматически спасет нас и остановит войну против Украины, не стоит. Стоит надеяться, что Запад в этой войне победит. В таком случае вместе с ним победит и Украина", - отметил Горбач.

Война РФ против Европы - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия устраивает теракты и провокации, чтобы расшатать ситуацию, создать хаос на территории ЕС и расколоть Евросоюз и НАТО.

Ранее сообщалось, что агрессивная риторика Кремля и очередные ядерные угрозы Владимира Путина свидетельствуют о сознательном повышении градуса напряжения в противостоянии с Западом. На фоне активного роста военных расходов РФ и её особого внимания к Балтийскому региону всё острее встаёт вопрос о рисках прямого столкновения между Россией и НАТО.

Накануне стало известно, что ядерные угрозы Кремля остаются инструментом давления, а их дальнейшее развитие определит поведение стран Альянса. При этом частичный уход американских войск из Европы в Москве могут воспринять как сигнал к действию.

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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