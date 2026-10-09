ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

Украинские контратаки к востоку от Славянско-Краматорской агломерации поддерживают операцию "Вивальди" на Лиманском направлении.

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ВСУ продвинулись на двух важных направлениях фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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ВСУ контратакуют под Славянском и Краматорском

Форсирован Северский Донец в районе Кривой Луки

Освобождены Озерное и Малиновка

Контратаки Сил обороны на Славянском и Краматорском направлениях способны вызвать "каскадную" реакцию и сорвать российский план по захвату "пояса крепостей". Украинские войска продвинулись к востоку от Славянско-Краматорской агломерации, форсировав Северский Донец в районе Кривой Луки, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, эти действия подкрепляют украинскую операцию "Вивальди" на Лиманском направлении. Речь идет о более широком замысле - оттеснить противника дальше на восток, в сторону канала "Северский Донец – Донбасс".

Сами российские военные блогеры оценивают собственные перспективы сдержанно: продвижение к агломерации они называют весьма отдаленной перспективой, а удар со стороны Северска непосредственно на Славянск - таким, который может обернуться провалом или огромными потерями. Условием хотя бы какого-то успеха они считают восстановление контроля над лесными массивами к югу от Лимана.

Где именно продвинулись украинские войска

Перечень населенных пунктов, вокруг которых изменилась линия боевого столкновения, фигурирует именно в российских источниках. По их данным, украинские силы освободили Озерное, продвинулись к востоку от Пескуновки в направлении Кривой Луки и к северу от Рай-Александровки.

Отдельно отмечается, что российские подразделения были вытеснены из Пескуновки. Также говорится о продвижении непосредственно к востоку от Николаевки, освобождении Малиновки и успехах в районе между Федоровкой Второй и Голубовкой, в южной части Миньковки и в районе Федоровки.

Почему важны Северский Донец и Николаевка

Форсирование водного преграждения аналитики выделяют отдельно - река является серьёзным природным препятствием, затрудняющим маневр. В районе Кривой Луки украинским войскам, судя по всему, удалось вытеснить противника как с правого, так и с левого берега.

Еще один узел - рельеф. Россияне, вероятно, рассматривают Николаевку как ключевую тактическую цель, поскольку местные высоты создают благоприятные условия для наступления на Славянск. Но бои к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта лишают их возможности воспользоваться этим преимуществом.

"Успешные контратаки ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях могут свидетельствовать о более масштабных усилиях украинской стороны по оттеснению российских войск на восток – подальше от Славянско-Краматорской агломерации в направлении канала "Северский Донец – Донбасс", – отмечают аналитики ISW.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Может ли РФ взять под контроль всю Донецкую область - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Украина может быть вынуждена к весне сесть за стол переговоров о прекращении огня и пойти на уступки, если финансирование и поставки вооружения задержатся.

При таком развитии событий Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, однако не силой оружия, а в результате договоренностей. По пессимистическому прогнозу, Силы обороны к весне могут отступать ещё быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои со средствами и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что 8 октября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

Напомним, 7 октября аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов вблизи поселка Цвитково Васильевского района Запорожской области.

Ранее сообщалось, что захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует в качестве отвлекающего маневра, а основное давление направляет на Донецкую область. Об этом в интервью Главреду заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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