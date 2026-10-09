Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

Дарья Пшеничник
9 октября 2026, 11:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украинские контратаки к востоку от Славянско-Краматорской агломерации поддерживают операцию "Вивальди" на Лиманском направлении.
ВСУ, Фронт, Война
ВСУ продвинулись на двух важных направлениях фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

видео дня
  • ВСУ контратакуют под Славянском и Краматорском
  • Форсирован Северский Донец в районе Кривой Луки
  • Освобождены Озерное и Малиновка

Контратаки Сил обороны на Славянском и Краматорском направлениях способны вызвать "каскадную" реакцию и сорвать российский план по захвату "пояса крепостей". Украинские войска продвинулись к востоку от Славянско-Краматорской агломерации, форсировав Северский Донец в районе Кривой Луки, сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, эти действия подкрепляют украинскую операцию "Вивальди" на Лиманском направлении. Речь идет о более широком замысле - оттеснить противника дальше на восток, в сторону канала "Северский Донец – Донбасс".

Сами российские военные блогеры оценивают собственные перспективы сдержанно: продвижение к агломерации они называют весьма отдаленной перспективой, а удар со стороны Северска непосредственно на Славянск - таким, который может обернуться провалом или огромными потерями. Условием хотя бы какого-то успеха они считают восстановление контроля над лесными массивами к югу от Лимана.

Где именно продвинулись украинские войска

Перечень населенных пунктов, вокруг которых изменилась линия боевого столкновения, фигурирует именно в российских источниках. По их данным, украинские силы освободили Озерное, продвинулись к востоку от Пескуновки в направлении Кривой Луки и к северу от Рай-Александровки.

Отдельно отмечается, что российские подразделения были вытеснены из Пескуновки. Также говорится о продвижении непосредственно к востоку от Николаевки, освобождении Малиновки и успехах в районе между Федоровкой Второй и Голубовкой, в южной части Миньковки и в районе Федоровки.

Почему важны Северский Донец и Николаевка

Форсирование водного преграждения аналитики выделяют отдельно - река является серьёзным природным препятствием, затрудняющим маневр. В районе Кривой Луки украинским войскам, судя по всему, удалось вытеснить противника как с правого, так и с левого берега.

Еще один узел - рельеф. Россияне, вероятно, рассматривают Николаевку как ключевую тактическую цель, поскольку местные высоты создают благоприятные условия для наступления на Славянск. Но бои к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта лишают их возможности воспользоваться этим преимуществом.

"Успешные контратаки ВСУ на Краматорском и Славянском направлениях могут свидетельствовать о более масштабных усилиях украинской стороны по оттеснению российских войск на восток – подальше от Славянско-Краматорской агломерации в направлении канала "Северский Донец – Донбасс", – отмечают аналитики ISW.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Может ли РФ взять под контроль всю Донецкую область - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Украина может быть вынуждена к весне сесть за стол переговоров о прекращении огня и пойти на уступки, если финансирование и поставки вооружения задержатся.

При таком развитии событий Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, однако не силой оружия, а в результате договоренностей. По пессимистическому прогнозу, Силы обороны к весне могут отступать ещё быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои со средствами и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что 8 октября аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационные войска РФ продвинулись в Запорожской области.

Напомним, 7 октября аналитики DeepState сообщали о продвижении оккупантов вблизи поселка Цвитково Васильевского района Запорожской области.

Ранее сообщалось, что захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует в качестве отвлекающего маневра, а основное давление направляет на Донецкую область. Об этом в интервью Главреду заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

11:50Война
В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

09:21Энергетика
РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

09:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Китайский гороскоп на сегодня, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Китайский гороскоп на сегодня, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Последние новости

12:40

В комнате будет тепло и без отопления: простая вечерняя хитрость для осени

12:30

"Учусь быть мамой": Витвицкая столкнулась с первыми трудностями

12:26

Счастье в одиночестве: 4 даты рождения, которым не нужна вторая половинка

12:20

Хитрий трюк садоводов: как правильно сажать чеснок осенью

12:06

Плесень больше не испортит стены и окна: что нужно срочно сменить осенью

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
12:04

Тест на IQ: нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд

11:50

ВСУ контратакуют и срывают ключевой замысел РФ на Донетчине: в ISW раскрыли детали

11:44

Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября: Тельцам — любовь, Стрельцам — перезагрузка

11:43

Китайский гороскоп на завтра, 10 октября: Тиграм - интерес, Крысам - расчистка

Реклама
11:31

Когда сажать озимый чеснок осенью: садовод назвала идеальное время и глубину

11:28

Горшок без дренажа: как просверлить отверстие и не расколоть керамику

11:08

В Украине обвалились цены на базовый овощ: сколько теперь стоит килограмм

11:02

Как снизить расходы на газ на кухне: простые привычки для экономии

10:50

Яичница получится вкуснее, если отказаться от сковороды: секрет шеф-повара

10:46

Прах Анатолия Кашпировского везут из Москвы в Украину — где его похоронят

10:44

Затхлый запах исчезнет, а полотенца станут мягкими: что из кухни добавить при стирке

10:39

Формула Путина для Европы: эксперт объяснил, от чего зависит следующий шаг Кремля

10:33

Не ради красоты и не из-за мороза: почему на самом деле деревья белеют осенью

10:28

Находка объясняет эпизод из Евангелия: в Израиле нашли древнее кольцо

10:20

Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке

Реклама
10:18

33 % будущих доходов ОПЗ и ОГХК: в деле Сенниченко возник вопрос об участниках "административного модуля"

10:06

Домохозяйствам рекомендуют включить отопление на 10 минут — для чего

09:51

Скрывала: у Пугачевой сделали заявление про травму певицы

09:21

В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

09:14

США хотят согласовать с Киевом и Европой единый мирный план – Reuters

09:11

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненыеФото

08:51

В Киеве остановился общественный транспорт сразу в трёх районах: что произошло

08:50

Гороскоп на завтра, 10 октября: Близнецам — хорошие новости, Львам — впечатления

08:37

Погода 9 октября испортится: какие области накроют дожди и порывы ветра

08:27

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

08:21

Дроны ударили по РФ: горит завод топлива для ракет Х-101 и Х-55

07:37

РФ ударила по жилым домам Запорожья шесть раз: есть погибший и раненыеФото

07:20

Дочь Кличко и Панеттьери впервые появилась в суде: боксер добился важного решения

07:15

Суровикин или нет - не важно: Невзлин о целях Путина в войнемнение

06:53

Уиткофф и Кушнер поедут к Путину: США готовят новый пакет предложений по Украине

06:10

Озимый лук не уйдет в стрелку: огородница назвала главные ошибки посадкиВидео

05:28

В "Дии" начали бета-тестирование двух детских пособий: что нужно знать родителям

05:01

40 или 60 градусов: при какой температуре на самом деле нужно стирать полотенца

04:33

Когда сажать гортензию: осенью есть всего несколько недельВидео

04:07

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

03:30

Впереди - новый путь: каким знакам зодиака скоро выпадет уникальный шанс

02:32

Легендарный Колумб был на грани смерти: как его и всю экспедицию спас украинецВидео

01:44

Лаванда будет обильно цвести каждое лето: что нужно сделать до наступления морозов

00:18

Россияне цинично обстреляли Ивано-Франковск дронами: есть погибший, бушует пожар

08 октября, четверг
23:38

Оккупанты продвинулись на горячем участке фронта: что происходит на фронте

23:12

Жизнь изменится до неузнаваемости: три знака зодиака ждут судьбоносные перемены

23:02

Одна осенняя добавка ускорит созревание компоста: что положить в кучу

22:56

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогаютВидео

22:21

Самый добрый участник "Мастер Шеф" перестал выходить на связьВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять