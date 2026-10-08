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ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы РФ по захвату важного участка фронта

Анна Косик
8 октября 2026, 08:14
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Наступательная кампания армии РФ провалилась сразу на нескольких направлениях.
ВСУ пошли в контратаки и сорвали планы РФ по захвату важного участка фронта
Украинские военные не дают оккупантам возможности реализовать план по захвату Донбасса / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, 34-я ОБрМП

Что сообщили аналитики:

  • РФ продолжает наступление по нескольким направлениям
  • Подтвержденных сведений о продвижении оккупантов практически нет
  • ВСУ проводят успешные контратаки в Донецкой области

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает наступательные операции сразу на нескольких направлениях фронта. Однако на большинстве участков подтвержденного продвижения у врага нет.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время украинские военные проводят успешные контратаки в Донецкой области.

видео дня

Как изменилась ситуация на фронте

В Сумской области оккупанты продолжили попытки ограниченного наступления, однако никаких подтверждений успехов армии РФ нет. Украинские силы в Сумской области проводили контратаки.

В Харьковской области оккупационная армия пыталась проникнуть в район Вовчанска. Российские военные блогеры распространяют преувеличенные заявления о продвижении войск РФ в районе стыка Вовчанского и Великобурлукского направлений.

Однако Силы обороны Украины нанесли удар по российским военным после вероятной попытки проникновения к востоку от Волчанска.

К северу от Купянска украинские военные проводили контратаки, в то время как вражеские войска не добились там подтвержденного продвижения.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

На Лиманском направлении Силы обороны также продолжают контратаки вдоль восточного берега реки Жеребец к северо-востоку от Лимана, в то время как оккупантам не удается закрепить позиции вокруг самого Лимана.

На Славянско-Краматорском направлении российская группировка стремится создать условия для более масштабного наступления, но нынешние темпы продвижения не позволяют Кремлю реализовать эту цель.

"Российские войска провели операцию по проникновению к востоку от Краматорска. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 7 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в западной части Малиновки (к востоку от Краматорска) после того, как, по оценке ISW, там состоялась российская операция по проникновению", - добавили аналитики.

Может ли РФ взять под контроль всю Донецкую область - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Украина может быть вынуждена к весне сесть за стол переговоров о прекращении огня и пойти на уступки, если финансирование и поставки вооружения задержатся.

При таком развитии событий Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, однако не силой оружия, а в результате договоренностей. По пессимистическому прогнозу, Силы обороны к весне могут отступать ещё быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои со средствами и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Гуляйпольском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Цвитково Васильевского района Запорожской области.

Ранее стало известно, что западные аналитики считают, что в результате украинской операции "Вивальди" на Донбассе РФ потеряла десятки квадратных километров территории.

Накануне сообщалось, что захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует в качестве отвлекающего маневра, а основное давление направляет на Донецкую область.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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