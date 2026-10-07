РФ создает иллюзию наступления на Харьков: военный назвал истинную цель врага

По оценке военного, оккупанты стремятся полностью захватить Донецкую область, а действия в Харьковской области призваны отвлечь Силы обороны.

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Россия использует плацдармы в Харьковской области для отвлечения внимания ВСУ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления военного:

Врага сейчас интересует Славянско-Краматорская агломерация

Плацдармы в Харьковской области могут оттягивать силы ВСУ

Главная цель оккупантов - полный захват Донецкой области

Захват Харькова сейчас не является приоритетом для российской оккупационной армии. Плацдармы на севере области противник использует как отвлекающий маневр, а основное давление направляет на Донецкую область. Об этом в интервью Главреду заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

Активность оккупантов у границы поднимает вопрос об истинных намерениях Кремля. По мнению командира, приоритеты противника лежат южнее.

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"Думаю, что сейчас врага интересует не Харьков, а именно Славянско-Краматорская агломерация. Там россияне сосредоточили основные усилия, у них периодически случаются определенные успехи", - отметил "Лука".

В то же время он допускает, что действия противника в приграничной зоне имеют и чисто тактическое назначение.

"Возможно, плацдармы создаются для того, чтобы оттянуть украинские войска с других участков фронта. Но на нашем направлении у них ничего не получится. Здесь очень устойчивая и слаженная линия обороны", - подчеркнул командир.

По его словам, северные участки Харьковской области не стоит рассматривать как подготовку к штурму областного центра. Москва действует по давно известной схеме, где весомую роль играет пропагандистский эффект.

"У россиян одна навязчивая идея - все захватить и вывесить там свой флаг. Харьковский плацдарм - это дым в глаза и политическая игра. Сейчас они нацелены лишь на полный захват Донецкой области", - подытожил "Лука".

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

При каких условиях РФ может установить контроль над всей Донецкой областью

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, если Украина будет вынуждена к весне сесть за стол переговоров о прекращении огня и пойти на уступки.

По пессимистическому прогнозу, предупреждает эксперт, Силы обороны к весне могут отступать еще быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои с финансированием и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

"В таких условиях к весне мы будем вынуждены начать переговоры о прекращении огня и идти на уступки. И тогда к весне Россия может выполнить свою задачу по полному захвату Донецкой области, однако речь идет не о военном захвате, а о политическом", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявляли, что украинские военные освободили от российских оккупантов около 10 квадратных километров лесной территории к востоку от Волчанска в Харьковской области.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Россия не отказывается от планов наступления на Запорожье, но в ближайшие месяцы оккупационная армия будет делать ставку не на штурм города, а на его разрушение ударами.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска захватили населенный пункт вблизи Доброполья в Донецкой области.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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