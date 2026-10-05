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Число погибших и раненых резко возросло: что известно о последствиях удара по Харькову

Юрий Берендий
5 октября 2026, 18:31
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Удар по Харькову унес жизни пяти человек, ещё 53 получили ранения. После удара по Харькову спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Число погибших и раненых резко возросло: что известно о последствиях удара по Харькову
Что известно о последствиях удара по Харькову / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОВА

Ключевые тезисы:

  • В Харькове погибли пять человек
  • 53 человека пострадали, среди них трое детей
  • Под завалами еще могут находиться люди

В Харькове число погибших в результате российского удара возросло до пяти, еще 53 человека пострадали. Под завалами поврежденных объектов до сих пор могут находиться люди. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Терехова, спасатели обнаружили тела ещё двух погибших в разрушенном швейном цехе.

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"Под завалами швейного цеха найдены тела ещё двух погибших в результате вражеского обстрела города. Всего число харьковчан, убитых сегодня российской армией, составляет пять человек", - сообщил Терехов.

Российские войска атаковали город сразу в нескольких районах. Удары пришлись на промышленную зону, территорию вблизи жилого многоэтажного дома, частный сектор и другие гражданские объекты.

Синегубов уточнил, что российская армия применила три управляемые авиабомбы.

"Враг нанес по Харькову удары тремя управляемыми авиабомбами. Попадания - в нескольких местах: по промышленной зоне и рядом с жилым многоэтажным домом", - сообщил начальник ОВА.

  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА, ГСЧС Украины
  • Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября
    Последствия удара КАБами по Харькову 5 октября Фото: Харьковская ОВА, ГСЧС Украины

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура. Повреждены десятки жилых домов, гражданское предприятие и не менее 20 автомобилей. Общая площадь пожаров после атаки составляет почти 15 тысяч квадратных метров.

Отдельно Синегубов сообщил о состоянии детей, пострадавших в результате атаки. 11-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, 15-летний мальчик - в состоянии средней тяжести, еще одна 15-летняя девушка получила острую стрессовую реакцию.

Спасательно-поисковая операция продолжается. На месте работают подразделения ГСЧС, медики и полиция, которая проводит обход домов и квартир для выявления людей, которым может понадобиться помощь.

По состоянию на 18:15 он подтвердил гибель 5 человек, ещё 30 находятся в медицинских учреждениях.

"Число погибших в результате российского удара по КАБ Харькова возросло до 5 человек. В больницах находятся 30 раненых, из них трое – в крайне тяжелом состоянии. Всего пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – подытожил он.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

РФ меняет цели для ударов по Украине - что известно

Россия расширяет перечень объектов для ударов по Украине: после логистики, складов и административных зданий под угрозой могут оказаться исторические сооружения и памятники архитектуры. Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в эфире программы Суперозиція.

По словам эксперта, изменение характера атак может свидетельствовать о постепенном расширении перечня целей, которые Россия пытается поражать в Украине. Отдельно он обратил внимание на риск атак по объектам, имеющим историческую и культурную ценность.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг", - предупредил Ступак.

Он также напомнил, что российские войска уже пытались наносить удары по украинским разведывательным структурам. В частности, ранее под атаку попадало здание Главного управления разведки.

"По зданию Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - пояснил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Харькова Игорь Терехов в полдень 5 октября сообщил об очередной вражеской атаке управляемыми авиабомбами (КАБами), которая привела к серьезным разрушениям в жилых районах города. Три бомбы попали в складские помещения и жилой сектор в Слободском районе.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о последствиях массированной атаки на область в ночь на 5 октября, в ходе которой под ударом оказались промышленная и портовая инфраструктура. На объектах вспыхнули масштабные пожары, к тушению которых были привлечены более 90 спасателей, а проведенные лабораторные измерения качества воздуха не выявили превышения нормы содержания опасных веществ.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов зафиксировал попадания вражеских боеприпасов в жилые и административные объекты в Индустриальном районе города, где упали три "Бандероли". По данным ГСЧС, в результате этой атаки в ночь на 5 октября возникли пожары , а также были повреждены административное здание и около десяти многоквартирных домов.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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