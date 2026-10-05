Снаряд РФ попал в будку и автобус на границе с Молдовой: ранен пограничник

Движение через КПП временно приостановлено.

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Снаряд РФ попал в автобус возле КПП "Паланка" / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

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Снаряд РФ попал в автобус возле КПП "Паланка"

Пострадал молдавский пограничник

Работа КПП временно приостановлена

Российский снаряд во время атаки на украинскую инфраструктуру рикошетом попал в автобус возле пункта пропуска "Паланка" на границе Украины и Молдовы. Пострадал пограничник, движение через КПП временно приостановлено. Об этом сообщила полиция Молдовы.

Инцидент произошел 5 октября около 09:38. По данным пограничной полиции Молдовы, снаряд после рикошета попал в автобус и диспетчерскую будку.

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В результате инцидента пограничник получил легкие травмы. Работа контрольно-пропускного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" временно приостановлена.

Движение от перекрестка дорог R-30 и R-31 в районе Штефан-Воде до Паланки временно перекрыто. Ограничение будет действовать до завершения расследования на месте происшествия.

Патрульные перенаправляют транспорт к пункту пропуска "Тудора". Водителям рекомендуется избегать всей этой территории.

"Пограничная полиция совместно с Таможенной службой постоянно отслеживает ситуацию с целью ее контроля и поддерживает контакт с компетентными органами Украины", - говорится в сообщении молдавской пограничной полиции.

Комментарий ГПСУ

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подтвердил в комментарии для РБК-Украина, что пропускные операции через КПП в настоящее время не осуществляются.

"Пропускные операции на этом направлении сейчас временно не осуществляются", - заявил он.

В ГПСУ призвали граждан учитывать ситуацию при планировании маршрутов и пользоваться другими пунктами пропуска. В частности, рекомендуют ближайший КПП "Старокозаче - Тудора".

Взрывы в Молдове - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали пересечение государственной границы Молдовы российской крылатой ракетой. Представители ведомства также сообщили, что цель двигалась в сторону Молдовы и вызвала взрывы на территории соседнего государства. Инцидент произошел 17 августа во время массированной атаки РФ, и взрыв был слышен в Первомайске вблизи границы с Одесской областью.

Государственная пограничная служба Украины сообщила об атаке дронов на международный пункт пропуска "Старокозаче". В результате удара оформление документов было временно приостановлено, два человека погибли, трое получили ранения, а еще 16 человек были эвакуированы на автобусах на безопасное расстояние.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил об угрозе для президентского самолета во время вылета из Молдовы из-за активности беспилотников. Позже в офисе премьера подтвердили, что из-за угрозы со стороны дронов вылет Зеленского из аэропорта Кишинева был задержан.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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